دراسة توضح تأثير نقص فيتامين بـ 12 على الصحة العقلية

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تؤكد دراسة حديثة، أن العلامات والأعراض التي تظهر بشكل متكرر لنقص فيتامين ب 12 قد تؤثر بشكل واضح على مزاج الشخص.



علامات نقل فيتامين بـ 12 اضافة اعلان



وفي هذا السياق، توضح الدكتور دون هاربر، إن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض.



والسبب الأكثر شيوعاً لنقص فيتامين ب 12 هو فقر الدم، حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة في المعدة، مما يمنع امتصاص فيتامين ب 12 من الطعام الذي نتناوله.

ويمكن أن يحدث النقص أيضاً إذا كان النظام الغذائي المتبع يفتقر إلى الفيتامين، على سبيل المثال لا الحصر، إذا كان النظام الغذائي نباتياً ولا يحتوي مكملات فيتامين ب12 التي توجد عادة في الأطعمة غير النباتية مثل اللحوم والسلمون والحليب والبيض.



فيتامين بـ 12 والصحة العقلية



ووفقاً للمجلة الطبية البريطانية، فإن 85% من الحالات التي تعاني من نقص فيتامين ب12، تعاني من أعراض تتعلق بالصحة العقلية، وهناك سبعة أعراض مرتبطة بالصحة العقلية يجب الانتباه إليها هي:

تقلب المزاج، والتهيج، والأرق، والاكتئاب، والقلق، والهلوسة، والأوهام، ويمكن الخلط بين هذه الأعراض ومشاكل الصحة العقلية، ولكن إذا تركت هذه الحالة دون معالجة ورعاية طبية فقد تحدث مضاعفات غير محمودة، حسب ما تراه هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تقول، إن نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى العقم المؤقت، وعدم القدرة على الحمل.

ومن المضاعفات الأخرى سرطان المعدة، فقد حذ الخبراء من أن نقص فيتامين ب12 الناجم عن فقر الدم، يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.



علاج نقص فيتامين بـ 12



ويتم علاج نقص فيتامين ب 12 عادةً بحُقن فيتامين ب 12، التي تسمى هيدروكسوكوبالامين. وإذا كانت الحالة ناجمة عن نقص الفيتامين في النظام الغذائي، فقد يُنصح بتناول أقراص فيتامين ب12 يومياً بين الوجبات.



