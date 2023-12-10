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دراسة توضح تأثير الكربوهيدرات المعقدة في إنقاص الوزن

انقاص الوزن
إنقاص الوزن
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أكد خبراء ألمان، أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات يمكن أن يساعد في إنقاص وزن الجسم، لكن ذلك يعتمد على نوع الكربوهيدرات.

تأثير الكربوهيدراتاضافة اعلان


وأوضحت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية أن الكربوهيدرات هي المسؤولة عن إمداد الجسم بالطاقة، مع الحماية من الكثير من الأمراض، ووهناك نوعان من الكربوهيدرات، وهما البسيطة والمعقدة.
ويقوم الجسم بهضم الكربوهيدرات البسيطة بسهولة، وهو ما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتشمل الكربوهيدرات البسيطة المنتجات المصنوعة من السكر الأبيض والمخبوزات والحبوب والحلوى.

ووفقا للدراسة، فإن الكربوهيدرات المعقدة يتم هضمها بشكل أبطأ، وبذلك يتوفر للجسم الإمداد المستمر من السكر والشعور بالشبع والنشاط لفترة أطول، ولذلك أوصى الخبراء الألمان بتناول الحبوب الكاملة والفاصوليا والفواكه والخضروات متنوعة الألوان؛ نظرا لأن هذه الأطعمة غنية بالألياف وتطول معها فترة الشعور بالشبع.

إنقاص الوزن


وبهذه الطريقة يتم إنقاص الوزن، بالإضافة إلى تحقيق الفوائد المعروفة للكربوهيدرات مثل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان وتحسين حساسية الأنسولين، والحد من الإصابة بالالتهابات.

وحذر خبراء المجلة الألمانية من الاختيار السيء لنوعية الكربوهيدرات، والتي قد تأتي بنتائج عكسية وتفسد النظام الغذائي بالكامل.

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