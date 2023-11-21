علاج جديد لإنقاص الوزن.. بحقنة واحدة أسبوعيًا

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أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أنها أجازت دواء يكافح البدانة ابتكرته مجموعة «إيلي ليلي» الأمريكية سيُباع بالاسم التجاري «زيباوند» (Zepbound). اضافة اعلان

ويؤخذ عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع، والاسم العلمي للدواء هو «تيرزيباتيد» (Tirzepatide).





علاج مرضى السكري



يسبب خسارة كبيرة في الوزن



حقن Ozempic حقنة واحدة أسبوعيًا



علاج مستقل او مع إجراءات أخرى



وكان «تيرزيباتيد» حصل على موافقة لمعالجة مرض السكري، لكنّ بعض الأطباء يصفونه لفقدان الوزن نظرًا إلى فاعليته في هذا الخصوص، لكنّ ذلك ليس ضمن نطاق التوصيات الرسمية.وأفادت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA)، في بيان، أنه تبيّن خلال تجربة سريرية كبيرة، أنّ عقار زيباوند يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن.وهناك حقنة أوزمبك، وهي دواء يُصرف بوصفة طبية يستخدم لعلاج البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 ولا ينبغي أن يستخدم من قبل المرضى المصابين بداء السكري من النوع 1.بدأ استخدام إبرة أوزمبك كعلاج للسمنة وهي حاليًا في المراحل النهائية للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.على غرار الأدوية الأخرى، يمكن استخدام إبرة أوزمبك كعلاج مستقل أو إلى جانب جراحات وإجراءات إنقاص الوزن الأخرى، بما في ذلك بالون المعدة وجراحة تكميم المعدة بالمنظار وربط المعدة وتكميم المعدة وتحويل مسار المعدة.