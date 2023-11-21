علاج جديد لإنقاص الوزن.. بحقنة واحدة أسبوعيًا

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أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أنها أجازت دواء يكافح البدانة ابتكرته
مجموعة «إيلي ليلي» الأمريكية سيُباع بالاسم التجاري «زيباوند» (Zepbound).
ويؤخذ عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع، والاسم العلمي للدواء هو «تيرزيباتيد» (Tirzepatide).
علاج مرضى السكريوكان «تيرزيباتيد» حصل على موافقة لمعالجة مرض السكري، لكنّ بعض الأطباء
يصفونه لفقدان الوزن نظرًا إلى فاعليته في هذا الخصوص، لكنّ ذلك ليس ضمن نطاق
التوصيات الرسمية.
يسبب خسارة كبيرة في الوزنوأفادت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA)، في بيان، أنه تبيّن خلال تجربة سريرية
كبيرة، أنّ عقار زيباوند يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن.
حقن Ozempic حقنة واحدة أسبوعيًاوهناك حقنة أوزمبك، وهي دواء
يُصرف بوصفة طبية يستخدم لعلاج البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 ولا
ينبغي أن يستخدم من قبل المرضى المصابين بداء السكري من النوع 1.
بدأ استخدام إبرة أوزمبك كعلاج للسمنة وهي حاليًا في المراحل النهائية للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.