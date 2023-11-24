جديد انقاص الوزن.. السعرات الحرارية بريئة من السمنة وهذا هو السبب

أ أ

رجحت دراسة جديدة أن الفركتوز هو السبب الخفي الذي يدفع الكثير من البشر نحو السمنة، على الرغم من أنه ليس المصدر الأكبر للسعرات الحرارية.





الرغبة في تناول الأطعمة الدهنية اضافة اعلان



الفركتوز والكربوهيدرات في النظام الغذائي



إشارة للجسم بأنه في حاجة إلى الوقود



ويؤدي الفركتوز إلى الرغبة في تناول الأطعمة الدهنية بكميات أكبر، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، بحسب ما نشره موقع (ساينس أليرت) نقلاً عن دورية (أوبيسيتي).وتشير دراسة كبيرة، بقيادة الطبيب ريتشارد جونسون من (جامعة كولورادو)، إلى أن قرار إنقاص الوزن ربما لا يعود إلى الاختيار بين التخلص من الكربوهيدرات أو الدهون.ولكنه حالة من تقليل كليهما معاً بشكل متوازن، موضحاً أن وجود كميات كبيرة من الفركتوز والكربوهيدرات في النظام الغذائي يجعل الأمر صعباً.وأجرى الباحث الطبيب جونسون وزملاؤه دراسة شاملة لجميع العوامل المساهمة المعروفة في السمنة، ووجدوا أن استقلاب الفركتوز في الجسم يسبب انخفاضاً في مركب يسمى أدينوسين.وعندما يهبط ATP إلى مستوى منخفض بما فيه الكفاية، فإنها تكون إشارة لجسم الإنسان بأنه بحاجة إلى المزيد من الوقود، ويبدأ في تناول الطعام.