جديد انقاص الوزن.. السعرات الحرارية بريئة من السمنة وهذا هو السبب

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رجحت دراسة جديدة أن الفركتوز هو السبب الخفي الذي يدفع الكثير من البشر
نحو السمنة، على الرغم من أنه ليس المصدر الأكبر للسعرات الحرارية.
الرغبة في تناول الأطعمة الدهنيةويؤدي الفركتوز إلى الرغبة في تناول الأطعمة الدهنية بكميات أكبر، مما يؤدي
إلى الإفراط في تناول الطعام، بحسب ما نشره موقع (ساينس أليرت) نقلاً عن دورية
(أوبيسيتي).
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وتشير دراسة كبيرة، بقيادة الطبيب ريتشارد جونسون من (جامعة كولورادو)، إلى أن قرار إنقاص الوزن ربما لا يعود إلى الاختيار بين التخلص من الكربوهيدرات أو الدهون.
الفركتوز والكربوهيدرات في النظام الغذائيولكنه حالة من تقليل كليهما معاً بشكل متوازن، موضحاً أن وجود كميات كبيرة
من الفركتوز والكربوهيدرات في النظام الغذائي يجعل الأمر صعباً.
وأجرى الباحث الطبيب جونسون وزملاؤه دراسة شاملة لجميع العوامل المساهمة المعروفة في السمنة، ووجدوا أن استقلاب الفركتوز في الجسم يسبب انخفاضاً في مركب يسمى أدينوسين.