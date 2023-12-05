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دراسة توضح العلاقة بين الأطعمة المقرمشة وإنقاص الوزن

أطعمة مقرمشة
أطعمة مقرمشة
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كشفت دراسة حديثة، عن طبيعة العلاقة بين تناول الأطعمة المقرمشة وإنقاص الوزن.
وتفصيلا، أظهرت الدراسة التي أجريت في هولندا، أن تناول الأطعمة المقرمشة والأكثر صلابة يمكن أن يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير.

تأثير الأطعمة المقرمشة


الدراسة الحديثة نُشرت نتائجها في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وأوضحت أن تناول الطعام المقرمش والصلب يجبرنا على المضغ ببطء وهذا ما يجعلنا نتناول كميات أقل من الطعام، أما الأطعمة الطرية والتي يسهل تناولها تجعل عملية المضغ سريعة وبالتالي تدفعنا لتناول المزيد من الطعام حتى نشعر بالشبع، وهذا بدوره يساهم في زيادة السعرات الحرارية التي نستهلكها وزيادة الوزن. 

أهم نتائج الدراسة


وخلال الدراسة، أعطى الباحثون 50 شخصاً أربع وجبات غداء متماثلة، وكان بين الوجبات وجبة واحدة في كل فئة أصعب مضغاً وأكثر قرمشة. ووجدت الدراسة أن الأشخاص استهلكوا سعرات حرارية أقل بنسبة 26% عندما كان قوام الغداء أكثر صلابة.
ويؤكد الباحثون أن تناول الطعام ببطء يمنح الجسم فرصة أفضل لتتبع كمية الطعام المستهلكة، بحيث يدرك الشخص أنه شبع بشكل أسرع، ويتوقف عن الأكل.

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