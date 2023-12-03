دراسة توضح أنواع الطفح الجلدي الأكثر شيوعاً

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يوضح أطباء الجلدية، أن الطفح الجلدي، غالبا يتميز بالاحمرار والحكة بسبب عوامل، بينها الحساسية، والالتهابات، واضطرابات المناعة الذاتية. اضافة اعلان



وفي هذا الساق، أوردت صحيفة إنديان إكسبرس، الأنواع الخمسة الأكثر انتشاراً منه،وطرق علاجها والوقاية منها.





- التهاب الجلد التماسي



- الأكزيما



- الصدفية



- الطفح الحراري



- السعفة



ينتج عن ملامسة المواد المهيجة أو مسببات الحساسية، أهمها بعض أنواع الصابون، والمنظفات، والنباتات مثل اللبلاب السام. ويتمثل علاجه في معرفة المادة المسببة له وتجنبها، واستخدام صابون خفيف، ووضع كمادات باردة، واستخدام الكورتيكوستيرويدات الموضعية على النحو الموصوف.ويمكن الوقاية منه بتجنب تحديد وتجنبها، واستخدام الملابس الواقية أو الحواجز عند الضرورة.تتميز بجفاف الجلد والحكة. وغالباً ما تكون وراثية وترتبط بالحساسية، وتسبب احمرار الجلد والتهابه وجفافه، وحتى التشققات والنزيف. ويمكن علاجها بترطيب الجسم بانتظام، واستخدام صابون خفيف خال من العطور، ويمن تجنبها بمعرفة أسبابها واستخدم الكورتيكوستيرويدات الموصوفة أثناء النوبات،وارتداء ملابس من أقمشة ناعمة.تعمل على تسريع دورة حياة خلايا الجلد، ما يؤدي إلى تراكمها السريع على سطح الجلد، وتشكيل قشور وبقع حمراء، على الجلد تغطيها قشرة فضية، ويمكن علاجها بالأدوية الموضعية مثل مراهم الكورتيكوستيرويدات، والعلاج الضوئي، وفي الحالات الشديدة، الأدوية البيولوجية ،كما يمكن الوقاية منها بالتحكم في التوتر، وتجنب إصابات الجلد، والالتزام بالعلاجات الموصوفة.يظهر في الظروف الحارة والرطبة عندما تنسد القنوات العرقية، ما يؤدي إلى حبس العَرَق تحت الجلد، ومن أعراضه نتوءات حمراء صغيرة وحكة وإحساس بالوخز أو اللسع، ويمكن علاجه والوقاية منه بالانتعاش في الطقس الحار، وارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء، والمحافظة على جفاف المنطقة المصابة، وتجنب الكريمات الثقيلة في المناطق المتضررة.عدوى فطرية تظهر على شكل طفح جلدي أحمر، أو فضي دائري أو على شكل حلقة، تثير الحكة أو متقشرة أو مرتفعة ذات حدود محددة، ويمكن علاجها والوقاية منها الكريمات المضادة للفطريات، أو الأدوية والمحافظة على المنطقة المصابة نظيفة وجافة، وعلى النظافة، وتجنب تبادل الملابس والأدوات الشخصية.