3 مناطق في الجسم تظهر عليها أعراض كوفيد-19.. تعرف عليها

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مع ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، وهي: "إيريس"، و"بيرولا" و"HV.1" و"JN.1"، يمكن أن يكون ظهور الطفح الجلدي في ثلاث مناطق من الجسم علامة على الإصابة بالمرض. اضافة اعلان

وقال الدكتور برونو سيلفستر لوبيز، المحاضر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة تيسايد، إن جميع المتحورات تظهر أعراضًا مماثلة.





الطفح الجلدي



طفح كوفيد



أعراض متحور HV.1



أعراض متحور JN.1



وأوضح أن أحد الأعراض التي يجب الانتباه إليها، التي أدرجتها منظمة الصحة العالمية، هو الطفح الجلدي.ويتمثل ذلك في طفح كوفيد على هيئة بقع حمراء كبيرة، تتظهور إلى بقع حمراء أصغر أو أغمق بعد بضعة أيام.وبين البروفيسور لوبيز أن الطفح الجلدي يمكن أن يحدث على الصدر أو المعدة أو الظهر ولا يسبب الحكة. وأضاف: "يمكن أن يشبه خلايا النحل".ويمكن أن يؤدي الطفح الجلدي إلى ظهور نتوءات أو بقع بأشكال وأحجام مختلفة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.لكن طفح كوفيد يعتبر من الأعراض الأقل شيوعًا للمرض.ويعد JN.1 أحدث متحور لفيروس كورونا، والذي ظهر لأول مرة في لوكسمبورج، وينتمي إلى سلالة أوميكرون الذي ظهر في عام 2022.وقال الدكتور لوبيز لصحيفة "إكسبريٍس": "إن متحور JN.1 لديه طفرات محددة تساعده على تجنب الاستجابة المناعية البشرية".في حين تطورت سلالة HV.1 من EG.5، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ XBB.1.5 - وهو متحور فرعي من أوميكرون، وينتشر في الغالب بالولايات المتحدة في الوقت الراهن.وقال الدكتور لوبيز: "يبدو أن هذا البديل لا يسبب مرضًا أكثر خطورة من المتغيرات المنتشرة الأخرى، ولا يبدو أنه يتهرب من المناعة التي توفرها لقاحات كوفيد -19 ".وتعكس أعراض المتحورات الجديدة إلى حد كبير تلك التي شوهدت طوال فترة الوباء. لكن الدكتور كريس بابادوبولوس، المحاضر الرئيسي في الصحة العامة بجامعة بيدفوردشير، أوصى بالبحث عن بعض العلامات المحددة .الحمىالسعالالتعباحتقان بالأنفسيلان الأنفالإسهالالصداع