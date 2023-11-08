طبيعة شعرك يكشف فرص إصابتك بأمراض خطيرة

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توصلت دراسة حديثة إلى أن «هرمونات التوتر» في شعرنا، يمكن أن تكون مؤشرا على احتمال خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. اضافة اعلان





خطر ارتفاع هرمونات التوتر





مستويا الكروتيزول طويلة المدى



متى يكون تساقط الشعر خطير؟





5 أعراض خطيرة



تساقط رموش العين:





الشعور بالخمول:





ألم العضلات:





هشاشة الأظافر:





طفح جلدي:



ووفق الدراسة، فإن الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، هم أكثر عرضة بمرتين للإصابة بأمراض القلب والأوعية.وقام فريق البحث من هولندا بالتحقيق في مستويات الكورتيزول طويلة المدى، وشكله غير النشط الكورتيزون، الموجود في شعر فروة الرأس.ويشير وجود هذه الهرمونات في الشعر، إلى أن الشخص قد تعرض لهرمون الستيرويد الغلوكوكورتيكويد، استجابة للتوتر، في الأشهر السابقة.تساقط الشعر مشكلة لا مفر منها وفي معظم الحالات تحدث نتيجة التوتر النفسي، أو نقص في بعض العناصر الغذائية وغيرها من الأسباب، وعادةً ما تكون حالة مؤقتة تختفي بعلاج السبب ورائها.وقد يكون عرضًا لمشكلة طبية، مثل: قصور الغدة الدرقية، أو بعض أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء، وغيرها.ويكون تساقط الشعر خطيرًا إذا كان مصحوبًا بالأعراض التالية:قد يشير تساقط الشعر في مناطق متعددة إلى وجود مشكلة في المناعة الذاتية، مثل: الثعلبة والذئبة الحمراء، وفيها يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر ما يسبب تساقطه في مناطق مختلفة من الجسم.قد يشير تساقط الشعر المصحوب بالخمول إلى عدم حصول الجسم على ما يكفيه من العناصر الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الزنك، والذي يتسبب نقصه في أعراض أخرى، مثل: الإسهال وفقدان الوزن الشديد وتساقط الشعر.إذا حدث ألم العضلات المستمر بالتزامن مع تساقط الشعر، فقد يشير الأمر لقصور الغدة الدرقية، وهي حالة تكون مصحوبة بأعراض، مثل: الإرهاق وزيادة الوزن.تتميز أنيميا نقص الحديد بأعراض، مثل: تقصف الأظافر، وتساقط الشعر والشعور بالتعب، والضعف العام.الطفح الجلدي على الوجه أو الجسم بالتزامن مع تساقط الشعر قد يشير لبعض أنواع أمراض المناعة الذاتية، مثل: الذئبة الحمراء، والتي تتميز أيضًا بأعراض، مثل: جفاف العين، وآلام المفاصل.