طبيعة شعرك يكشف فرص إصابتك بأمراض خطيرة

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توصلت
دراسة حديثة إلى أن «هرمونات التوتر» في شعرنا، يمكن أن تكون مؤشرا على احتمال خطر
الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
ووفق
الدراسة، فإن الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من هرمونات التوتر مثل
الكورتيزول، هم أكثر عرضة بمرتين للإصابة بأمراض القلب والأوعية.
خطر
ارتفاع هرمونات التوتر
وقام
فريق البحث من هولندا بالتحقيق في مستويات الكورتيزول طويلة المدى، وشكله غير
النشط الكورتيزون، الموجود في شعر فروة الرأس.
مستويا
الكروتيزول طويلة المدى
ويشير وجود هذه الهرمونات في الشعر، إلى أن الشخص قد تعرض لهرمون الستيرويد الغلوكوكورتيكويد، استجابة للتوتر، في الأشهر السابقة.
متى يكون تساقط
الشعر خطير؟تساقط الشعر
مشكلة لا مفر منها وفي معظم الحالات تحدث نتيجة التوتر النفسي، أو نقص في بعض
العناصر الغذائية وغيرها من الأسباب، وعادةً ما تكون حالة مؤقتة تختفي بعلاج السبب
ورائها.
وقد يكون عرضًا لمشكلة طبية، مثل: قصور الغدة الدرقية، أو بعض أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء، وغيرها.