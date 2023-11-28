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كم يحتاج الجسم من البرتقال واليوسفي لسد حاجته اليومية من فيتامين С؟

البرتقال واليوسفي
البرتقال واليوسفي
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مع بداية موسم البرد يظهر اليوسفي. ويمكن للشخص وخاصة الأطفال تناول حتى كيلوجرام منه في اليوم، ما قد يؤثر سلبًا في الصحة، ويسبب لدى البعض الحساسية.اضافة اعلان

أعراض حساسية اليوسفي

وتشير الدكتورة غالينا كوتوفا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية في حديث لـ  pravda.ru  إلى أن أعراض حساسية اليوسفي تختلف تبعًا لدرجة حساسية الجسم.
قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل خفيف، مثل الحكة أو احمرار الجلد في الفم أو مناطق أخرى من الجسم. في الحالات الأكثر خطورة، قد يحدث تورم وطفح جلدي أو صعوبة في التنفس أو حتى صدمة تأقية (ضيق تنفس).
وتقول: "يسبب الإفراط في تناول الحمضيات طفح جلدي وحكة (شرى)، يمكن أن يكون موضعياً، يظهر على شكل بثور، مصحوبة بحكة، واحمرار في الجلد.
أو يمكن أن يكون شاملاً، أي في جميع أنحاء الجسم وحتى فروة الرأس، ويصاحبه أحيانًا تورم الأصابع والأذنين والشفتين. سيكون الأمر كله عبارة عن شرى مع وذمة كوينكه (وذمة وعائية حادة)".

حاجة الجسم اليومية من فيتامينС

وتشير الطبيبة إلى أن كمية الفاكهة التي يتناولها الشخص لا تحدد كمية الفيتامينات التي تدخل إلى جسمه.
فمثلا البرتقال واليوسفي لن يجددان حاجة الجسم اليومية من فيتامين Сإلا إذا تناول الشخص 8 كلجم منها في اليوم.
لذلك، ينبغي أن تؤخذ الفيتامينات على شكل مكملات غذائية ومجمعات الفيتامينات.

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