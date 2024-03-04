عاجل.. انتقال اختصاصات التأمين الصحي إلى هيئة التأمين اعتبارًا من اليوم

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أعلنت هيئة التأمين -اعتبارًا من اليوم الاثنين 4 مارس 2024- انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين.





مسؤوليات هيئة التأمين



توحيد مرجعية قطاع التأمين



لا تأثير على وثائق التأمين أو المطالبات الحالية



يأتي ذلك استكمالاً لدور الهيئة الذي أنشئت من أجله بعد إعلان بدء أعمالها في 23 من نوفمبر الماضي، حيث تعمل هيئة التأمين على استكمال هدفها التأسيسي باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة.وشكر الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي التميمي المختصين في مجلس الضمان الصحي على جهودهم والمكتسبات المحققة خلال الفترة الماضية.وأكد إكمال الهيئة مسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي بعد أن تم توحيد مرجعية قطاع التأمين وجميع أعماله تحت مظلة الهيئة، كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه بما في ذلك التأمين الصحي، لتسهيل الإجراءات وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره، وتعزيز الوعي التأميني لدى الجميع.وأشار إلى أن ذلك يندرج ضمن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية بهدف توفير الحماية التأمينية للجميع، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز التنافس في مجال التأمين ما يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات وزيادة تنوع المنتجات التأمينية، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين أنه لن يكون هناك أي تأثير على وثائق التأمين أو المطالبات الحالية، حيث سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح الحالية ويستمر حملة الوثائق والمستفيدون من التأمين الصحي في الحصول على كافة حقوقهم بموجب الأنظمة واللوائح الحالية ولن يكون هناك أي تغيير في الشروط والأحكام الحالية لوثائق التأمين.وفيما يتعلق بالشكاوى والمطالبات، أوضح التميمي أنه بداية من 4 مارس 2024م ستتنقل جميع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالتأمين الصحي إلى هيئة التأمين حيث سيتم متابعة الشكاوى والمطالبات القديمة ورفع الشكاوى الجديدة من خلال القنوات الخاصة بهيئة التأمين عبر الهاتف المخصص للشكاوى (8001240551) أو عبر البوابة الإلكترونية care.ia.gov.sa أو عبر حساب حماية العملاء IA CARE على منصة “إكس”.