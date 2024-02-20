الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري يحذر مرضى القلب من "عشبة العطار"

الدكتور خالد النمر
خالد النمر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الأعشاب التي تباع لدى العطارين على مرضى القلب.اضافة اعلان

عشبة العطار والتسمم لمرضى القلب

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس : "تحذير.. ننصح مرضى القلب بعدم أخذ أي عشبة من عند العطار يزعم أنها تساعد صحة القلب أو تؤدي للوقاية من أمراضه".
وأضاف د. خالد النمر، أن بعض الأعشاب التي تباع لدى العطار تتفاعل مع أدوية القلب الأخرى وقد تسبب حالات تسمم".

وجود 100 نوع من أمراض المناعة الذاتية

من جهته، حذر الدكتور إريك بيرغ من الولايات المتحدة من مرض واسع الانتشار قد يؤثر على عدد كبير من الناس، ربما أكثر من الأمراض الشائعة حول العالم، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.
وطالب الدكتور بيرغ، بالحذر من مخاطر أمراض المناعة الذاتية، مشير إلى وجود أكثر من 100 نوع من أمراض المناعة الذاتية المعروفة.
وقال إن هذه الحالات تحدث هذه الحالات عندما يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الخلايا الطبيعية السليمة في الجسم مما يؤدي إلى تلفها.

مرض الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي

وتشمل أمراض المناعة الذاتية الشائعة: مرض الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي.
وقال بيرغ إن أمراض المناعة الذاتية قد تكون "وباء مجنونا" يؤثر على حوالي واحد من كل 12 شخصا، وواحدة من كل تسع نساء. موضحا أنها أكثر شيوعا من أمراض القلب.

القاسم المشترك الوحيد بين جميع أمراض المناعة الذاتية

وأوضح الدكتور بيرغ: "القاسم المشترك الوحيد بين جميع أمراض المناعة الذاتية هو نفاذية الأمعاء - الأمعاء المتسربة".
وتعرف متلازمة الأمعاء المتسربة بأنها حالة معوية حيث يؤدي ضعف جدران الأمعاء إلى السماح للبكتيريا والسموم بالدخول إلى مجرى الدم.

مرض إلتهاب الأمعاء والاضطرابات الهضمية

كما تعد حالة نظرية حيث لا يكون العلماء متأكدين تماما مما إذا كانت مرضا أم عرضا.
ومع ذلك، فهي سمة معروفة للعديد من أمراض الالتهابات والمناعة الذاتية التي تؤثر على الجهاز الهضمي، والتي تشمل مرض التهاب الأمعاء ومرض الاضطرابات الهضمية.

وسرد بيرغ بعض أسباب أمراض المناعة الذاتية، منها:


- نقص الفيتامين (د).
- تناول زيوت البذور والأطعمة فائقة المعالجة.
- بعض الأدوية.
- الضغط.

اقرأ أيضا

4 بدائل آمنة لمرضى ضغط الدم المرتفع

استشاري يُحذر من خطورة عدم الحركة والجلوس لفترات طويلة (فيديو)

هل مرقة الدجاج تسبب السرطان؟

خبير: تجفيف الغسيل بالداخل يشكل خطرًا جسيمًا على صحتك

طعام لا غنى عنه في جميع وجباتك لخفض نسبة الكوليسترول

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 12:35 م الإثنين، 19 فبراير 2024

استشاري يُحذر من خطورة عدم الحركة والجلوس لفترات طويلة (فيديو)

أمراض القلب 12:01 م الخميس، 15 فبراير 2024

إنجاز جديد.. أداة ذكية تكشف أمراض القلب مبكرًا قبل تضرر الخلايا (فيديو)

التدخين السلبي 5:23 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

"صحتك في خطر أكثر منهم".. استشاري أمراض قلب: لا تجالس مدخنين لهذا السبب

الكوليسترول 7:17 م الإثنين، 05 فبراير 2024

استشاري يوضح العلاقة بين انسداد الشرايين وارتفاع الكوليسترول