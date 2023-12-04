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منها الشخير.. 7 علامات تصدر من أعضاء الجسم تدل على مرض القلب

أمراض القلب
أمراض القلب
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لا يُعتبر ألم الصدر هو العرض الوحيد الذي يشعر به الإنسان عندما يمرض قلبه، وإنما هناك علامات أخرى تصدر من عدة أعضاء بالجسم تدل على إصابة الشخص بمرض القلب.اضافة اعلان
ووفقًا لمؤسسة القلب الوطنية في أستراليا، فإن أهم أعراض أمراض القلب التي يجب أخذها بعين الاعتبار، حسب تأثيرها على أعضاء الجسم، هي:

أعراض أمراض القلب في أعضاء الجسم
1- السعال

المعروف أن السعال ينذر بأمراض الجهاز التنفسي، ولكن الكحة المستمرة قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بقصور عضلة القلب، وهو مرض يفقد القلب القدرة على ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
ويرجع سبب السعال عند مرضى قصور عضلة القلب إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يسبب الكحة المصحوبة ببلغم يتراوح لونه بين الأبيض والوردي والأحمر.

2- ألم الأسنان والفك

قد يمتد تأثير ألم الصدر الناتج عن انخفاض تدفق الدم المؤكسج إلى عضلة القلب إلى الفم، خاصةً عند النساء، مسببًا آلامًا مبرحة في الأسنان أو الفك.

3- تورم القدمين

من الممكن أن يشير تورم القدمين إلى الإصابة بقصور عضلة القلب، لأن انخفاض التروية الدموية الواصلة إلى الأطراف السفلية يؤدي إلى تراكم السوائل في الكاحلين.

4- الدوخة

إذا كانت الدوخة مصحوبة بضيق التنفس والخفقان، فهذا دليل على الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو مرض يتسبب في تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب.

5- ضعف الانتصاب

في حالة المعاناة من ضعف الانتصاب، من الضروري التحقق من عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول.

6- آلام الساق

تدل آلام وتشنجات الساقين على الإصابة بمرض الشريان المحيطي، خاصةً إذا كان يعاني المريض في الوقت نفسه من:
- تنميل القدمين.
- برودة القدمين.
- تغير لون القدمين إلى الأزرق أو البنفسجي.
- تساقط شعر القدمين.
- قرح القدمين.

7- الشخير

للشخير أثناء النوم دلالات خطيرة، حيث ينذر بانقطاع التنفس النومي، وهو من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم والرجفان الأذيني وقصور عضلة القلب والسكتة الدماغية.

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