هل الطعام الدسم في الشتاء يسبب الجلطات؟ استشاري يجيب

أ أ



نفى الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ما يتم تداوله، بشأن تسبب الطعام الدسم في الشتاء في الإصابة بالجلاطات.





الأكل الدسم شتاءً اضافة اعلان



نصحة مهمة



تباين الآراء



وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "مقولة خاطئة.. (البرد مع الاكل الدسم يخلي الدم يجمد بالقلب)".وتابع النمر: "الحقيقة.. ليس هناك علاقة بين الأكل الدسم في الشتاء والجلطات...بل هو مصدر جيد للطاقة في الشخص السليم (لمن لايعاني السمنة وارتفاع الكلسترول وأمراض القلب).وفي وقت سابق، حذر الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي من أن أدوية الستاتين التي يتم وصفها لمرضى ارتفاع الكولسترول لمنع مشاكل القلب والأوعية الدموية يمكن أن يسببها بالفعل.وتستخدم أدوية الستاتينات لخفض الكوليسترول عبر تثبيط الانزيم HMG-CoA reductase - الأنزيم الذي يلعب دورًا مهمًا في تصنيع الكوليسترول في الكبد، الذي بدوره يصنع ما نسبته 70% من المجموع الكلي للكوليسترول في الجسم.ووفقًا للمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) ببريطانيا، فإن هناك "أدلة قوية" تظهر أن الستاتينات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.ومع ذلك، حذر الدكتور بيرج من أن الدواء الشائع قد يؤدي بشكل مفاجئ إلى "تفاقم" مشاكل القلب.وفي حين تعتبر المستويات المرتفعة من الكولسترول "الضار" عادة عامل الخطر الأول لأمراض القلب، إلا أن الطبيب أشار إلى أن هناك مؤشرًا حيويًا واحدًا يشكل خطرًا أكبر بكثير.وأوضح الدكتور بيرج، أن مقاومة الأنسولين يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة هائلة تصل إلى 540%، في حين أن الكوليسترول "الضار" يزيد الخطر بنسبة 38% فقط.وتابع في مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب": "هذا يذهلني لأنني لاأعرف حتى ما إذا كان الأطباء ينظرون إلى مقاومة الأنسولين كمؤشر حيوي أو عامل خطر على الإطلاق".