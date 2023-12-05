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أطباء يحذرون من استخدام دواء شائع لعلاج السكري في إنقاص الوزن

دواء
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قال أطباء متخصصون إن هناك خطورة من استخدام أحد الأدوية الجديدة لعلاج السكري من النوع الثاني "إبر" في إنقاص الوزن من البعض من دون استشارة طبية.
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آثار جانبية:


وأوضحوا أن هناك آثارا جانبية خطيرة للاستخدام الخاطئ من غير المصابين بالسكري، على الرغم من تأثير هذا العقار في فقدان الوزن، بحسب "كونا".

وأكدوا أن عدم تناول الدواء تحت إشراف طبي أمر محفوف بالمخاطر، وله آثار جانبية، قد تصل الى نزيف الجهاز الهضمي والفشل الكلوي والتهاب البنكرياس ونقص السكر في الدم.

العقار الجديد:


من جهته، قال استشاري الغدد الصماء والسكر، رئيس رابطة السكر، د. وليد الضاحي، إن العقار الجديد عبارة عن إبرة أسبوعيا تعطى للبالغين المصابين بمرض السكري من النوع الثاني لخفض نسبة السكر في الدم عن طريق زيادة إنتاج الأنسولين وخفض مستويات السكر التي يصنعها الكبد ما يبطئ من معدل مرور الطعام عبر الجسم ويعطي شعورا بالشبع لفترة أطول.

وأشار الى أن تأثير الإبرة على مراكز الشبع، وتقليل حركة المعدة، يساعد على إنقاص الوزن، لافتا إلى أن هناك دراسات تم إجراؤها على من يأخذون هذا الدواء من غير المصابين بمرض السكري وجدت أن هذه الإبر تساعد في نزول ما بين 15 و20 في المئة من الوزن.

استعمال الإبر:

وأضاف أن استعمال هذه الإبر دون الرجوع الى الطبيب أمر في غاية السوء ونحن كأطباء نرى العديد من المشاكل بسبب سوء الاستخدام أو لمن لديهم تاريخ عائلي في سرطان الغدة الدرقية أو التهابات سابقة في البنكرياس أو مشاكل في الكلى والكبد وهبوط السكر في الدم».

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