أطباء يحذرون من استخدام دواء شائع لعلاج السكري في إنقاص الوزن

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قال أطباء متخصصون إن هناك خطورة من استخدام أحد الأدوية الجديدة لعلاج السكري من النوع الثاني "إبر" في إنقاص الوزن من البعض من دون استشارة طبية.

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آثار جانبية:



العقار الجديد:



استعمال الإبر:



