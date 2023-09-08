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تحذير من تناول المسكنات مع حبوب منع الحمل: تصيب بالجلطات

الأيبوبروفين
الأيبوبروفين
أ أ
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حذرت دراسة من أن استخدام بعض مسكنات الألم بالتزامن مع حبوب منع الحمل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.
توصلت الدراسة، التي أجريت على مليوني امرأة دنماركية، إلى أن النساء اللواتي استخدمن حبوب منع الحمل أو غيرها من وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين واجهن خطرًا متزايد للإصابة بجلطة دموية في الساقين أو الرئتين.اضافة اعلان
ورصد الباحثون زيادة ملحوظة في خطر الإصابة بجلطة دموية خلال الأسابيع التي استخدمت فيها هؤلاء النساء أيضًا عقارًا مضادًا للالتهابات غير الستيرويدية، بما فيها مسكنات الألم الشائعة مثل الأيبوبروفين والنابروكسين.

نسبة المصابات بالجلطات الدموية الوريدية

وقام الباحثون بتحليل السجلات الطبية لمليوني امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، في الدنمارك خلال الفترة ما بين عامي 1996 و2017، حيث أصيب ما يزيد قليلاً عن 8 ألف و700 امرأة بالجلطات الدموية الوريدية لأول مرة، وهي جلطة دموية تحدث إما في وريد الساق أو الرئتين.
وأظهرت النتائج التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، أن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية وحده مرتبط بزيادة خطر تجلط الدم، مقارنة بالفترات التي لم تستخدم فيها النساء مسكنات الألم. 
وبالمثل، كان هذا الخطر مرتفعًا بين النساء اللاتي استخدمن وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين وحده.
لكن عندما تم الجمع بين الاثنين، أظهر خطر تجلط الدم ارتفاعًا ملحوظًا، وفق ما أوردت وكالة "يو بي آي".
وقالت قائدة الدراسة الدكتورة أماني ميدي، الباحثة في جمعية السرطان الدنماركية في كوبنهاجن: "الجزء المثير للاهتمام هو أن الخطر مع الاستخدام المتزامن كان أكبر من مجموع المخاطر مع الاستخدام الفردي".
وشددت على أن "الخطر المطلق للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية لايزال منخفضًا لدى النساء اللاتي يستخدمن كلا العقارين".

تقديرات حول معدل الإصابات

وقدر الباحثون أنه:
ستصاب حوالي 4 من 100 ألف امرأة بجلطة دموية في أسبوع واحد من استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.
وما يقرب من 2 من كل 100 ألف قد يصبن بجلطة في الأسبوع من استخدام وسائل منع الحمل "عالية الخطورة". وشملت لصقات وحلقات هرمون الاستروجين/البروجستين، والحبوب التي تحتوي على جرعات عالية من هرمون الاستروجين (50 ميكروجرام).
عندما تستخدم النساء وسائل منع الحمل عالية الخطورة ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، فإن ما يقدر بنحو 23 من 100 سيصبن بجلطة دموية في الأسبوع من الاستخدام.
كان لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية تأثير أقل بين النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل "متوسطة الخطورة"، بما فيها حبوب منع الحمل الأخرى: ما يقدر بنحو 11 من 100 ألف سيصبن بجلطة دموية في الأسبوع من استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.
ولم يكن لمسكنات الألم أي تأثير واضح على خطر تجلط الدم بين النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل منخفضة المخاطر مثل الحبوب التي تحتوي على البروجستين فقط واللولب.
وأشارت ميدي إلى أنه على الرغم من أن جلطات الدم هي من المضاعفات غير الشائعة لبعض وسائل منع الحمل، إلا أنها يمكن أن تكون خطيرة للغاية أيضًا.
وقالت إن النساء اللاتي يحتاجن في كثير من الأحيان إلى تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لعلاج مشاكل الألم قد يرغبن في اختيار شكل منخفض المخاطر لتحديد النسل.

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