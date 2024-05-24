23 مؤشرًا على الإصابة بالسرطان.. أحدها لا يظهر إلا أثناء الليل

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يصيب السرطان الأشخاص من جميع الأعمار، ولا يعيش نصف المصابين به أكثر من 10 سنوات، مما يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر عنه.

ويوصي الأطباء بالبحث عن أي علامات أو أعراض غير عادية يمكن أن تشير إلى الإصابة بالسرطان - حيث يؤدي التشخيص المبكر والعلاج إلى تحسين فرص البقاء على قيد الحياة بشكل كبير.





علامات الإصابة بالسرطان



الأعراض الـ 23 للإصابة بالسرطان



وأصدرت مؤسسة أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة، قائمة تضم 23 عرضًا شائعًا، غالبًا ما يتم تجاهلها، ويمكن أن تشير إلى وجود السرطان.وتنصح أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالذهلب إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن.ولا يقتصر الخطر على المدخنين ومستهلكي اللحوم الحمراء فقط (على الرغم من أن كلا العاملين مرتبطان بزيادة خطر الإصابة بالسرطان)، حيث يمكن أن تتطور أشكال مختلفة من السرطان لدى الأفراد الأصحاء.وأحد الأعراض التي لا يمكن اكتشافها إلا في الليل هو التعرق الزائد، المعروف أيضًا باسم "التعرق الليلي"، وهو التعرق الغزير الذي يبلل ملابس النوم والفراش، على الرغم من النوم في بيئة باردة.وعادة ما يحدث التعرق الليلي بسبب انقطاع الطمث أو القلق أو بعض الأدوية مثل المنشطات ومضادات الاكتئاب.ويمكن أن يكون نقص السكر في الدم أيضًا سببًا، ولكن التعرق الليلي مدرج أيضًا ضمن 23 مؤشرًا للإصابة بالسرطان من قبل أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.وسلطت المؤسسة الضوء على هذه الأعراض الـ 23 التي يجب توخي الحذر بشأنها:- التعرق الليلي الغزير جدًا- التعب- نزيف أو كدمات غير مبررة- ألم غير مبرر أو حب الشباب- فقدان الوزن غير المبرر- ظهور كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان بالجسم- شامة جديدة، أو تغيير في الشامة- تغيرات في الجلد أو ظهور قرحة لا تشفى- الصوت الأجش أو السعال المستمر- السعال المصحوب بالدم- صعوبة في البلع- ضيق التنفس- حرقة المعدة أو عسر الهضم المستمر- تغيرات غير عادية في حجم أو ملمس الثديين- الانتفاخ المستمر- فقدان الشهية- تغير في عادة التغوط مثل الإمساك أو زيادة مرونة البراز أو التبرز بشكل متكرر- دم في البراز- نزيف مهبلي غير متوقع، بعد ممارسة العلاقة الحميمة، أو بين فترات الدورة الشهرية، أو بعد انقطاع الطمث- دم في البول- مشاكل في التبولوتنصح هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا بشأن الكشف عن السرطان: "من المهم أن تكون على دراية بأي أعراض جديدة أو مثيرة للقلق"وأضافت: ""على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون السرطان، فمن المهم التحدث إلى الطبيب حتى يتمكن من التحقق. إن اكتشاف السرطان مبكرًا يعني أنه من الأسهل علاجه".