قائمة بأفضل الأطعمة والمشروبات التي تعزز جهاز المناعة

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يساعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات الطازجة ومنخفض الأطعمة المصنعة على منع نزلات البرد والرشح على مدار العام، وفقًا لاختصاصية التغذية، ناتالي ريزو.

كما تنصح بتجنب الأطعمة عالية المعالجة والسكريات المضافة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز المناعي، بحسب موقع Today.com.

وتوصي بدلاً من ذلك، باتباع نظام غذائي يتكون من 75% من الفواكه والخضروات، لأن هذه الأطعمة تحتوي على أساسيات مثل فيتامين سي وبيتا كاروتين وفيتامينات ب (مثل حمض الفوليك) والبوليفينول (وهي مضادات أكسدة قوية) - وكلها يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة الطبيعية.





أفضل الأطعمة لتقوية المناعة



مشروبات تقوي المناعة



وفيما يلي قائمة بأفضل الأطعمة الني تساعد على تقوية المناعة:الفلفل الأحمر:. يحتوي هذا الطعام الفائق على نسبة عالية من الفيتامينات سي وإيه وب – مما يعني أنه يحتوي على قوة ثلاثية لتعزيز المناعة. بالإضافة إلى ذلك، من السهل تناوله نيئًا أو مطبوخًا، مما يعني أنه من السهل دمجها في وجبات الطعام.البرتقال: غني بفيتامين سي والمواد المغذية الأخرى، لكن ذلك مرهون بتناولها كاملة وعدم شربها كعصير.الجريب فروت الوردي: إلى جانب البرتقال، يحتوي الجريب فروت الوردي على ما يكفي من فيتامين سي للنساء لمدة يوم كامل تقريبًا. ويحتوي أيضًا على الكثير من فيتامين أ.التفاح: غني بمضادات الأكسدة، القول المأثور القديم "تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا" هو في الواقع مدعوم بالعلم.البيض: هل تبحث عن كمية فيتامين د دون التعرض لأشعة الشمس؟ صفار البيض يقدم الحل الأمثل. خلال فصل الشتاء، يميل الأشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من فيتامين د إلى الإصابة بالمرض بشكل أقل، ويحتوي البيض على كمية عالية من هذا الفيتامين المعزز للمناعة.التوت الأزرق : يمكن لمضادات الأكسدة المعبأة في القليل من اللون الأزرق أن تساعد في التغلب على نزلات البرد في فصل الصيف. كما أنها مليئة بالفلافونويد، مما قد يجعلك أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد.الزبادي اليوناني : يمكن خلطه مع القليل من الزبادي اليوناني لتناول وجبة الإفطار أو وجبة خفيفة مليئة بالبروتين، وسيساعد ذلك في تعزيز جهاز المناعة؟يحتوي الزبادي اليوناني على البروبيوتيك، والذي - وفقًا لإحدى الدراسات- يساعد الأشخاص على تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد.الشوكولاتة : تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الثيوبرومين، الذي قد يساعد في تخفيف السعال.البروكلي: وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فإنه قد يساعد في الوقاية من نزلات البرد.ويمكن للخضروات الصليبية الأخرى، مثل القرنبيط أو الملفوف أو الجرجير، أن تفعل نفس الحيلة.السبانخ: تحتوي على الفيتامينات إيه، ك، حمض الفوليك، بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.الطماطم: مثل الفواكه الأخرى في هذه القائمة، هذه السلطة الأساسية غنية بفيتامين سي، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز الجسم.عيش الغراب: في إحدى الدراسات، أظهرت الفئران التي تم تغذيتها بالفطر الأبيض زيادة في خلايا الدم البيضاء، والتي تعتبر أساسية لمكافحة الأمراض.الثوم: يمكن له أن يفعل أكثر من مجرد الحفاظ على صحة القلب. وفقًا لإحدى الدراسات، فإن أولئك الذين تناولوا الثوم بانتظام أصيبوا بالمرض مرات أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.سمك السلمون البري: هذه السمكة المليئة بالزنك قد تساعد في تقليل شدة نزلات البرد (على الرغم من أن الأبحاث الحديثة لا تزال تشكك في هذا الأمر).بذور القنب: نوع من الجوز غني بالألياف والدهون الصحية والزنك والبروتين النباتي. ويمكن إضافته إلى العصائر، أو قم بإضافة ملعقة صغيرة إلى الزبادي اليوناني كل صباح.زيت الزيتون البكر الممتاز: يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، مما يجعله أيضًا خيارًا جيدًا لأولئك الذين يراقبون نسبة الكوليسترول في الدم أو يتطلعون إلى تناول نظام غذائي صحي للقلب.خبز الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة على خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.بالإضافة إلى جميع الأطعمة المذكورة أعلاه، أشارتت ريزو إلى العديد من المشروبات التي يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على قوة الجسم. وتشمل:لاتيه الكركم، والشاي الأخضر، وشاي الزنجبيل – كلها لخصائصها المضادة للالتهاباتالماء، لأنه لا يمكنك الإكثار منه - خاصة عندما تقاوم نزلة البردشاي الجينسنج، والذي ثبت في بعض الدراسات أنه يساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي العلوي