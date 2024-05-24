الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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الملابس الداخلية الضيقة تهدد الرجال بالعقم والعجز الجنسي

العقم عند الرجال
الملابس الضيقة تؤثر على خصوبة الرجل
أ أ
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تأثرت خصوبة الرجال إلى حد كبير خلال السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة، من بينها ما يتعلق بعادات نمط الحياة.
وحذر الدكتور أرتور بوجاتيريوف، اختصاصي أمراض الجهاز البولي والذكورة، من أن ارتداء الرجل ملابس داخلية ضيقة يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة، بما فيها العقم والعجز الجنسي.اضافة اعلان

درجة حرارة الخصيتين

ووفقًا له، فإنه من أجل الأداء الطبيعي للخصيتين، يجب أن تكون درجة حرارتهما أقل من درجة حرارة الجسم - ولهذا السبب تقع خارج الجسم. أي يجب أن تكون درجة حرارة أعضاء كيس الصفن بين 32 و34 درجة.
وتابع محذرًا: "يؤدي ارتداء الملابس الداخلية الضيقة، إلى ارتفاع درجة حرارة الخصيتين، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون. وعند ارتداء الملابس الداخلية الضيقة مع نمط الحياة الخامل، يمكن أن تتطور دوالي الخصية - توسع وركود الدم في الضفيرة الوريدية حول الخصية". 
وأردف: "وعلى خلفية هذه الحالة، مع مرور الوقت، قد تبدأ الخصية بالضمور، وتتدهور مؤشرات تحليل الحيوانات المنوية، وقد يتطور الأمر إلى العقم والعجز الجنسي"، بحسب  موقع "روسيا اليوم".

ارتداء سراويل قصيرة 

وينصح الطبيب الرجال بارتداء سراويل قصيرة كالتي يرتديها الملاكمون، وهي الأفضل عند ممارسة الرياضة أو النشاط البدني ونمط حياة نشط.
وتابع: "يجب أن تتذكر دائًما، أن النوم بسراويل قصيرة وتحت غطاء، قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كيس الصفن، ما يؤثر سلبًا في عملية إنتاج الحيوانات المنوية. أما عندما يكون كيس الصفن حرًا وغير مضغوط، يتحسن تدفق الدم في الخصيتين".

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