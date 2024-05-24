علاج للسكري يحمي من الإصابة بالسرطان

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توصل باحثون من الدانمارك، إلى دواء لمرض السكري يمكن أن يساعد في الحماية من سرطان الدم.

ووجدوا أن مرضى السكري الذين يتناولون دواء "الميتفورمين"، كانوا أقل عرضة للإصابة بالأورام التكاثرية النقوية (MPN)، وهو نوع نادر من السرطان يبدأ في نخاع العظم.

ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية وتلف الأعضاء.

وللميتفورمين تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي وجد سابقًا أنها تحمي من الأمراض الشائعة المرتبطة بالعمر، بما في ذلك أمراض القلب والتدهور المعرفي .

وقال دانييل تويت كريستنسن، طالب الدكتوراه في مستشفى جامعة ألبورج: "لقد فوجئنا بحجم الارتباط الذي رأيناه في البيانات. لقد رأينا التأثير الأقوى لدى الأشخاص الذين تناولوا الميتفورمين لأكثر من خمس سنوات مقارنة بأولئك الذين تناولوا العلاج لمدة تقل عن عام".





تقليل احتمالية الإصابة بالمرض بنسبة 45%



دراسة رصدية



كانت الأبحاث السابقة قد وجدت أن الدواء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والبروستاتا لدى مرضى السكري.وبحثت أحدث الأبحاث، المنشورة في الجمعية الأمريكية لأمراض الدم، في كيفية تأثير الدواء على أمراض أخرى، بما في ذلك بالأورام التكاثرية النقوية.وشملت الدراسة 3 آلاف و816 مريضًا تم تشخيص إصابتهم جميعًا بهذا النوع من السرطان بين عامي 2010 و2018 و19 ألفًا و80 شخصًا أصحاء.وتناول حوالي سبعة في المائة من المجموعة المصابة بالأورام التكاثرية النقوية "الميتفورمين" من قبل، مقارنة بـ 8% من المجموعة الضابطة.ووجدت أن أولئك الذين تناولوا الدواء لمدة خمس سنوات كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الدم بنسبة 45% مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوه.وتأتي النتائج الجديدة من دراسة "رصدية"، حيث يستخدم الباحثون السجلات فقط لمراقبة أنماط مختلفة من السلوك، مثل الإصابة بسرطان الدم أم لا.وتعتبر الدراسات الرصدية أسهل من إجراء التجارب العشوائية، ولكنها عرضة للأخطاء، لأن الارتباط لا يثبت السبب بالضرورة.لذلك لا يمكن افتراض أن الميتفورمين قلل من سرطان الدم بشكل مباشر، كما قال الباحثون لصحيفة "ذا صن" عبر البريد الإلكتروني.يشار إلى أنه تم استخدام الميتفورمين لأول مرة لعلاج مرض السكري في الخمسينيات من القرن الماضي في فرنسا.وهو مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية. ويعد الدواء الأكثر استخدامًا لمرض السكري الذي يؤخذ عن طريق الفم.