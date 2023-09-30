أخطرها السرطان.. 10 أمور مفزعة بسبب طول جلستك اليومية لمدة 6 ساعات

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يتسبب الجلوس لفترات طويلة طوال اليوم في بأضرار صحية كبيرة، منها ما هو أثر سلبي على الصحة العامة أو على بعض الأعضاء بشكل خاص.





أضرار طول الجلوس:

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1-زيادة الوزن:

2- إلحاق الضرر بالظهر والأرداف:

3- الإصابة بالسرطان:

4- أمراض القلب:

5- ضعف في القدمين وعضلات الأرداف:

6- الأرق والاكتئاب:

7- دوالي الساقين:

8- خثار الأوردة العميقة:

9- تصلب الكتفين والعنق:

10- الإصابة بالسكري:

موقع "ويب طب" ذكر أبرز 10 أمور قد تصيبك إذا بقيت جالسًا طوال اليوم ومنها:تعد زيادة الوزن من أبرز 10 أمور قد تصيبك إذا بقيت جالسًا طوال اليوم حيث تساعد الحركة المستمرة على تحفيز إطلاق الجسم لجزيئات تساعد على حرق الدهون والسكريات التي يتناولها الشخص يوميًا.يتسبب الجلوس الطويل بحدوث تقلص وقصر في العضلات القابضة للفخذ، كما أن اتخاذ وضعية جلوس خاطئة قد يؤذي الظهر كذلك وقد يتسبب في وضع ضغط زائد على الفقرات في العمود الفقري.تشير إحدى الدراسات الحديثة التي ظهرت في السنوات الأخيرة إلى أن الجلوس المطول قد يرفع فرص الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل: سرطان الرئة وسرطان القولون.وقد يتسبب في إصابتك بأمراض القلب، كما قد يرفع من فرص إصابتك بالنوبة القلبية بنسبة 147%.ووجدت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يمضون أكثر من 3 ساعات يوميًا في مشاهدة التلفاز كانت فرص إصابتهم بأمراض القلب أكبر.هذا أمر بديهي فما لا يتم استخدامه يتعطل ويذوي بسرعة وهي قاعدة تنطبق على عضلات النصف السفلي من الجسم، إن الجلوس دون حراك طوال اليوم يقلل من الضغط المفروض على عضلات النصف السفلي.مع أن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى الرابط المباشر بين الجلوس المطّول والإصابة بالأمراض النفسية، إلا أن إحدى الدراسات قد وجدت أن فرص الإصابة بالاكتئاب والأرق تزداد لدى الأشخاص الذين يميلون للجلوس فترات طويلة يوميًا.قد يتسبب الجلوس المطول بتجمع الدماء في القدمين ممّا قد يتسبب بالإصابة بدوالي الساقين.هو نوع من الخثرات الدموية التي تنشأ في القدمين تحديدًا وعندما تبدأ هذه الخثرة بالسير مع الدم فإنها قد تتسبب بمنع تدفق الدم إلى أي جزء من الجسم تقف عنده.يتسبب أيضا بتصلب عضلات الرقبة والكتفين كذلك، خاصةً إذا ما كنت تجلس منحنيًا للأمام كما هو الحال عند مطالعة شاشة الحاسوب.وجدت إحدى الدراسات أن فرص الإصابة بمرض السكري لدى الأشخاص الذين يمضون فترات مطولة من يومهم في وضعية الجلوس ترتفع لتصل نسبة تقارب 112% مقارنة بالذين يمضون فترات أقل.