بهذه الطرق يمكنك التغلب على تقلصات المعدة بعد الإفطار

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يعاني الكثيرون من الشعور بتقلصات عقب وجبة الإفطار في رمضان، نتيجة تغير موعد وجبات الطعام.



التغلب على تقلصات المعدة:

1-تجنب الاستلقاء بعد الإفطار:

2- ممارسة التنفس العميق:

3- شرب العرقسوس:

4- استخدام وسادة التدفئة:

5- أخذ حماما ساخنا:

6- - تناول شاي البابونج:

7- شرب الماء:

وذكر خبراء في التغذية أن هناك سبعة حلول فعالة وطبيعية للتغلب على تقلصات المعدة خلال شهر رمضان، من أهمها:يُنصح الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة، بتجنب الاستلقاء أو الذهاب إلى النوم لبضع ساعات على الأقل بعد تناول الطعام.يؤدي التنفس العميق إلى الشعور بالهدوء والراحة النفسية، ما يخفف من التوتر، أحد أهم العوامل المسببة لألم البطن.يساهم هذا المشروب في تخفيف أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل تقلصات المعدة وعسر الهضم.تساعد هذه الحيلة على تخفيف أعراض آلام المعدة بشكل فعال وآمن، حيث تعمل الحرارة على استرخاء عضلات المعدة الخارجية، ما يُخفف من التقلصات والألم.يُشبه الحمام الساخن وسادة التدفئة، حيث يوفر دفئا وراحة لا مثيل لهما، ليس فقط لمنطقة المعدة، بل لكامل الجسم، حيث إنه يخفف من آلام المعدة والتشنجات، ويساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر.بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، التي تساعد عضلات المعدة على الاسترخاء، ما يقلل من آلام تشنجات المعدة، خاصة بعد تناول الأطعمة الدسمة على الإفطار.يقلل الماء من خطر الإصابة بالإمساك، ويساهم في تحسين حركة الأمعاء، ما يُخفف من تقلصات المعدة والشعور بالانتفاخ.