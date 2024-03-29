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بهذه الطرق يمكنك التغلب على تقلصات المعدة بعد الإفطار

تقلصات
البطن
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يعاني الكثيرون من الشعور بتقلصات عقب وجبة الإفطار في رمضان، نتيجة تغير موعد وجبات الطعام.

التغلب على تقلصات المعدة:

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وذكر خبراء في التغذية أن هناك سبعة حلول فعالة وطبيعية للتغلب على تقلصات المعدة خلال شهر رمضان، من أهمها:

1-تجنب الاستلقاء بعد الإفطار:


يُنصح الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة، بتجنب الاستلقاء أو الذهاب إلى النوم لبضع ساعات على الأقل بعد تناول الطعام.

2- ممارسة التنفس العميق:


يؤدي التنفس العميق إلى الشعور بالهدوء والراحة النفسية، ما يخفف من التوتر، أحد أهم العوامل المسببة لألم البطن.

3- شرب العرقسوس:


يساهم هذا المشروب في تخفيف أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل تقلصات المعدة وعسر الهضم.

4- استخدام وسادة التدفئة:


تساعد هذه الحيلة على تخفيف أعراض آلام المعدة بشكل فعال وآمن، حيث تعمل الحرارة على استرخاء عضلات المعدة الخارجية، ما يُخفف من التقلصات والألم.

5- أخذ حماما ساخنا:


يُشبه الحمام الساخن وسادة التدفئة، حيث يوفر دفئا وراحة لا مثيل لهما، ليس فقط لمنطقة المعدة، بل لكامل الجسم، حيث إنه يخفف من آلام المعدة والتشنجات، ويساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر.

6- - تناول شاي البابونج:


بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، التي تساعد عضلات المعدة على الاسترخاء، ما يقلل من آلام تشنجات المعدة، خاصة بعد تناول الأطعمة الدسمة على الإفطار.

7- شرب الماء:


يقلل الماء من خطر الإصابة بالإمساك، ويساهم في تحسين حركة الأمعاء، ما يُخفف من تقلصات المعدة والشعور بالانتفاخ.

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