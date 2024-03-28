احذر هذه العادة بين الفطور والسحور.. 5 علامات تكشف لك خطورتها

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كشف موقع optimal health، أن هناك 5 علامات تكشف أن جسمك بحاجة إلى شرب المياه.

يأتي هذا في الوقت الذي يتجاهل فيه كثيرون تناول المياه بالقدر الكافي يوميا في شهر رمضان خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، دون معرفة مخاطر هذا الأمر على الصحة.



خطورة قلة شرب الماء بين الفطور والسحور:

وبحسب الموقع فقد نشر أهم العلامات التي تكشف قلة المياه بين الإفطار والسحور ومنها:1-الصداع:الصداع قد يكشف نقص المياه بجسمك، نتيجة قلة تدفق الأكسجين إلى الدماغ.2- تناول السكريات:الرغبة الدائمة في تناول السكريات علامة على احتياج جسمك للمياه أيضا.3- تغير لون البول:إذا كان البول أصفر داكن، فإن هذا علامة على أن جسمك بحاجة إلى شرب المياه.4- الإمساك:الإمساك وصعوبة البراز أحد أهم العلامات التي تؤكد احتياج جسمك للمياه، حيث ستجد صعوبة في هضم الطعام.5- الشعور بالكسل:الشعور بالكسل والخمول، علامة على احتياج جسمك للمياه، خاصة بعد تناول وجبة الإفطار في الصيام.