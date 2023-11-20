بعد 4 سنوات من جائحة كورونا.. العلماء يكشفون عن الوباء التالي ومكان ظهوره

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بعد نحو أربع سنوات من تفشي وباء كورونا، الذي تسبب في وفاة وإصابة الملايين حول العالم، دق علماء كبار ناقوس الخطر من الوباء التالي الذي يمكن أن يظهر في غضون عقدين من الزمن. اضافة اعلان

واتفق ثلاثة خبراء متخصصين في دراسة الفيروسات في تصريحات إلى صحيفة "ديلي ميل" على أن فيروس الجهاز التنفسي - الذي ينتشر عبر قطرات من السعال والعطس - هو الأكثر احتمالاً لإثارة المرض التالي سريع الانتشار الذي سيسبب إغلاقًا عالميًا.





المرض X



الدكتور ليونارد ميرميل: أنفلونزا الطيور



الدكتور مارتن هيرش: أنفلونزا الطيور أو الفيروسات التاجية



الدكتور إلمر جراي: الأمراض التي تنقلها الحشرات



ويعتقد بعض خبراء الصحة العامة أن "المرض X" القادم سيكون حيواني المصدر، سيظهر على الأرجح بعد إصابة عامل مزرعة بمرض ينتقل عن طريق الحيوانات ويتحور.لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون استبعاد أن الكارثة قد تنشأ عن تسرب في المختبر، وهي نظرية رئيسية فيما يتعلق بأصل وباء كوفيد.وحذر الخبراء من أن تفشي المرض من الممكن أن يكون أسوأ من وباء كوفيد، مشيرين إلى تفشي الأنفلونزا عام 1918، الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو 50 مليون شخص على مستوى العالم، مقارنة بسبعة ملايين حالة وفاة بسبب كوفيد.ويتكهن الخبراء بأن السبب الرئيسي للوباء القادم هو فيروس تاجي آخر وأنفلونزا الطيور، دون أن يستبعدوا أمراضًا أخرى مثل الإيبولا والأمراض التي تنقلها الحشرات مثل الملاريا والحمى الصفراء.لكنهم في المقابل، أشاروا إلى التقدم السريع في تكنولوجيا اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات كعلامة على أن صناعة الأدوية ستكون قادرة على طرح علاجات سريعة ضد مرض وبائي قد يظهر في المستقبل.قال خبير الأمراض المعدية، إنه يعتقد أن الوباء القادم سيكون ناجمًا عن أنفلونزا الطيور التي تتحور لتنتشر بسرعة بين البشر.وأنفلونزا الطيور (H5N1)، هي فيروس يصيب الطيور في المقام الأول ينتشر عبر قطرات الجهاز التنفسي. وفي حالات نادرة، يمكن لهذا الفيروس إصابة الثدييات، ومن بينها البشر.وقال الدكتور ليونارد ميرميل من جامعة براون، الذي درس الفيروسات لعقود من الزمن، إن الفيروس التالي سيظهر على الأرجح عندما يصاب عامل دواجن مريض بأنفلونزا البشر بسلالة الطيور في نفس الوقت.وأوضح: "سيجتمع هذان الفيروسان بعد ذلك داخل إحدى خلاياهما ويتبادلان الجينات لإنشاء فيروس كيميائي جديد".والفيروس الخيميري هو الذي يحتوي على مادة وراثية من أكثر من فيروس واحد.وتوقع الدكتور ميرميل، أن الفيروس الخارق سيبدأ بعد ذلك في الانتشار بسرعة من إنسان إلى آخر عبر قطرات الجهاز التنفسي، وينتشر في جميع أنحاء العالم ويسبب الوباء التالي.وحذر الباحث المقيم في رود آيلاند في البداية من مقتل ما بين 30 إلى 40% من الأشخاص جراء العدوى، مقارنة بــ كوفيد الذي تسبب لأول مرة عند ظهوره في وفاة 5%.ورجح أن الصين ستكون المكان الأكثر احتمالا لظهور الفيروس الجديد لأول مرة، لأن البلاد غالبا ما تسجل حالات إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور.وأظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية أن الصين لديها ثالث أكبر عدد من حالات أنفلونزا الطيور البشرية المسجلة منذ عام 2003، حيث بلغ عدد حالات الإصابة 55.وهي تأتي خلف فيتنام بـ 128 وكمبوديا بـ 58، لكن البيانات تعتمد على عدد الحالات المقدمة من كل دولة – مما قد يشير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون في الواقع أعلى بكثير بسبب تأخير الإبلاغ وعدم تسجيل الحالات.ولم يستبعد الدكتور ميرميل أيضًا أنه "من الممكن" أن يحدث جائحة في المستقبل بسبب تسرب في المختبر.وقال: "هناك بعض الأدلة على أن إحدى أوبئة الأنفلونزا ربما جاءت من مختبر في روسيا".وفي عام 1977، اجتاحت جائحة الأنفلونزا العالم وأصاب ملايين الأشخاص وقتلت ما يقرب من 700 ألف شخص.ونجم المرض عن سلالة انفلونزا (H1N1) التي ظهرت في الاتحاد السوفيتي السابقK والتي قال العلماء إنها مشابهة لسلالة سابقة انتشرت في جميع أنحاء العالم في الفترة من 1946 إلى 1957.وأشار العلماء في ذلك الوقت أيضًا إلى أن الفيروس كان يصيب في المقام الأول الشباب، الذين لم يتعرضوا لهذه الأنفلونزا من قبل>وفي الغالب يتجنب الأفراد الأكبر سنًا الذين عاشوا خلال تفشي المرض الأولي ومن المحتمل أن يكون لديهم مستوى من المناعة.مع ذلك، أشار الدكتور ميرمل إلى أن هناك أمل عند حدوث الوباء التالي، في العمل على تطوير لقاح عالمي للأنفلونزا وتحسين الأدوية المضادة للفيروسات.وقال إن أبحاث اللقاحات ستتعزز في حالة حدوث جائحة آخر، مستخدمًا تطوير لقاح كوفيد كمثال، مبينًا أن إتاحة لقاحات كوفيد الأولى بعد ظهور الفيروس استغرق أقل من عام بقليل.قال عالم فيروسات، الذي يدرس إدارة العدوى والوقاية منها، ويتمتع بخبرة تزيد عن 50 عامًا، وعمل في مختبرات BSL-4 الأكثر خطورة، إن الوباء التالي يمكن أن يكون سببه أنفلونزا الطيور. لكنه لم يستبعد أيضًا فيروس كورونا.وحذر الدكتور مارتن هيرش، من ماساتشوستس العام، من أن تفشي المرض من المحتمل أن يندلع عندما تصيب الفيروسات حيوانًا وسيطًا – مثل الخنزير – وتتحور، مما يسمح لها بالانتقال بين البشر.وأشار إلى أن الوباء الذي يشمل فيروس كورونا- عائلة الفيروسات التي ينتمي إليها كوفيد-19، يمكن أن يأتي من الخفافيش، في حين أن أنفلونزا الطيور من المرجح أن تنتقل من الدواجن المنزلية.وأوضح أنه من المرجح أن يحدث إما في الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين، حيث يتم الاحتفاظ بالعديد من الحيوانات في ظروف قذرة وضيقة - وهي مهيأة لانتشار الأمراض.أما بالنسبة لموعد حدوث الوباء التالي، فرأى أنه "من الصعب للغاية التنبؤ به"، لكن تفشي الأنفلونزا يحدث عادة بفاصل زمني يتراوح بين 10 إلى 40 عامًا.وكان آخر تفشي كبير للأنفلونزا هو جائحة أنفلونزا الخنازير عام 2009، عندما أصيب 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وتوفي 284 ألف شخص بسبب عدوى الجهاز التنفسي.وقال عالم الفيروسات: "أعتقد أن الفيروسات التاجية والأنفلونزا من المرجح أن تسبب الوباء التالي".وأضاف: "لكنني لا أستبعد فيروسات أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيبولا والحمى الصفراء وحمى الضنك، والتي تنتشر بطرق مختلفة". إنها بالتأكيد احتمالات".واستدرك: "لكن، في رأيي، أرى أن فيروس الجهاز التنفسي لديه أكبر فرصة للانتقال السريع في جميع أنحاء العالم".وأضاف: "من المؤكد أن كوفيد انتشر بهذه الطريقة، وكذلك الأنفلونزا تنتشر بهذه الطريقة، وقد انتشرت جميع الأوبئة والأوبئة الكبرى والأحدث تقريبًا بسبب فيروسات الحمض النووي الريبوزي".مثل الدكتور ميرمل، قال أيضًا إنه من "المحتمل" أن يؤدي تسرب معملي إلى بدء الوباء التالي بدلاً من حدث انتقال طبيعي.وأضاف: "لا أعتقد أنه يمكننا استبعاد ذلك". وقال: "من الممكن بالتأكيد أن يحدث هذا النوع من الحوادث المعملية، وفي حالات نادرة، حدث ذلك".حذر العالم المتخصص في دراسة الحشرات، من جامعة جورجيا، إن ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب العولمة قد أدى إلى وضع يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل معه "عامًا بعد عام" عندما يتعلق الأمر بتفشي الأمراض، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد القول إن هذه الأنواع من الفيروسات ستثير شرارة المرض، وتتسبب في حدوث جائحة.وقال إن درجات الحرارة الأكثر دفئا خلال الليل تغذي نمو أعداد البعوض، مما يجعل الناس أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى.وأوضح أن هناك خطر عودة الأمراض التي تم التغلب عليها ذات يوم إلى الولايات المتحدة، مثل الملاريا وحمى الضنك.وسجلت كل من فلوريدا وتكساس وميريلاند هذا العام، حالات إصابة بالملاريا تنتقل محليا، مما أثار موجة من القلق بين خبراء ومسؤولي الصحة العامة.وقال الدكتور جراي إن هناك "مرضًا آخر غير معروف تمامًا" ينتشر عن طريق البعوض يمكن أن يفاجئ الولايات المتحدة أيضًا في السنوات المقبلة.وأضاف : "كل عام ينطوي على احتمال تفشي الأمراض التي تنقلها الحشرات" هذا العام، لم يكن لدينا كمية هائلة من الأعاصير... ولكن كل البيض المودع هذا العام لا يزال موجودًا وسيكون جاهزًا للإعصار التالي بالتأكيد".وتابع: "ما يقلقني حقًا هو المواسم الدافئة الأطول. في الليل، تظل المياه دافئة مما يسمح لتلك اليرقات بالنمو بشكل أسرع بكثير مما يؤدي إلى تسريع دورة حياتها - مما يؤدي إلى زيادة أعداد البعوض".وأردف: "الأمراض التي تنقلها الحشرات لن تسبب الوباء التالي، ولكن هناك بالتأكيد احتمال لتفشي المرض في مناطق واسعة مثيرة للقلق".وأشار إلى عدة أمثلة خلال العقدين الماضيين للأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات والتي دخلت الولايات المتحدة وتجذرت بسرعة.فيروس غرب النيل، الذي يمكن أن يسبب التهاب الدماغ والإعاقة مدى الحياة، يسبب الآن ما يقدر بنحو 400 ألف إصابة و130 حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة.ووصل إلى الولايات المتحدة في عام 1999 في نيويورك، وفي غضون خمس سنوات انتشر في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من رش المبيدات الحشرية بانتظام لمنع انتشار المرض، الذي ينقله البعوض، إلا أنه أصبح متوطنًا في جميع أنحاء البلاد.