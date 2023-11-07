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العلماء يحذرون من هذا الفيروس ويعتبرونه أخطر من كورونا

فيروس نيباه
فيروس نيباه
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حذر العلماء من أحد الفيروسات المميتة الموجودة في الوقت الحالي، وأنها يمكن أن تصبح "الوباء القادم" بعد فيروس كورونا، وقالوا إن فيروس "نيباه" يمكن أن يكون أكثر الأمراض المعدية والأكثر فتكًا.اضافة اعلان


طريقة الإصابة بفيروس "نيباه"

وأوضح العلماء أنه يمكن لفيروس نيباه، أن يصيب الخلايا التي يوجد بها مستقبلات تنظم ما يدخل أو يخرج من الخلايا التي تبطن الجهاز العصبي المركزي والأعضاء الحيوية.
ويصل معدل الوفيات لهذا المتغير إلى 75% مقارنة بفيروس كورونا، الذي يصل معدل الوفيات به أقل من 1%.
وتضم عائلة الفيروسات المخاطية أكثر من 75 فيروسًا، بما في ذلك فيروس نيباه والنكاف والحصبة والتهابات الجهاز التنفسي، وقد تمت إضافتها إلى قائمة مسببات الأمراض الوبائية للمعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.


تغير الفيروسات المخاطية

وأشار العلماء إلى أنه على عكس الإنفلونزا وكورونا فإن الفيروسات المخاطية "تتغير بشكل سريع"، ويبدو أنها لا تتحور أثناء انتشارها، لكنها أصبحت "جيدة جدًا في الانتقال بين البشر".
قال بنهور لي، عالم الفيروسات في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي بالولايات المتحدة الأمريكية، لصحيفة The Atlantic: "لقد تم تسلسل الأنفلونزا حتى الموت".


تطوير العلاجات واللقاحات

وتابع لي موضحًا أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للفيروسات المخاطية لأن معظم الأشخاص المصابين بأحد الفيروسات التي يزيد عددها على 75 لا ينجون، ما يجعل من المستحيل تقريبًا تطوير العلاجات واللقاحات.
وتم التعرف على أول طفيلي تم اكتشافه في عائلة الفيروسات المخاطية، ويسمى الطاعون البقري، في عام 1902.


كيفية انتقال الفيروسات

على الرغم من أن العلماء قد عرفوا عن الفيروسات المخاطية منذ أكثر من قرن من الزمان، إلا أنهم لم يفهموا بعد كيفية انتقال الفيروسات إلى أنواع جديدة وطفرات تم إجراؤها لإصابة البشر.

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