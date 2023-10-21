بديلا عن الأرز ومفيدة لمن يعانون من حساسية القمح.. ماذا تعرف عن بذور الكينوا؟

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تعتبر بذور الكينوا بديلًا مناسبًا للأرز ، وهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح لأنها خالية من مادة الغلوتين.





بذور الكينوا:

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فوائد بذور الكينوا:

وبذور الكينوا قريبة الشبه من بذور السبانخ والسلق، وهي مصدر جيد للألياف غير القابلة للذوبان.ويمكن طهي بذور الكينوا مثل الحبوب وهي تعتبر بديلا عن الأرز.1-الحفاظ على صحة القلب: لها دور في التقليل من نسبة الكوليسترول الضار بالدم، ما يحمي القلب من التعرض للجلطات، بالإضافة إلى أن حبوب الكينوا تساعد على تنظيم ضربات القلب، والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.مصدر للمعادن: تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة منها الماغنسيوم والزنك والنحاس والحديد والفسفور، وأيضا تحتوي على الكربوهيدرات والألياف ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك، وجميع هذه العناصر مفيدة للصحة بشكل كبير.3- الحماية من السرطان: تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، حيث إنها تحتوي على مضادات الأكسدة، ما يساعد على حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.