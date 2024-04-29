الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا تعرف عن الفوائد الصحية للفراولة على أجسامنا؟

الفراولة
الفراولة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

الفراولة هي فاكهة لذيذة ومغذية تنتمي إلى جنس Fragaria من الفصيلة الوردية.
تنمو الفراولة بشكل طبيعي في المناطق المعتدلة في جميع أنحاء العالم، وقد تم تهجينها لإنشاء العديد من الأصناف المختلفة، وفقًا لموقع "عصب".اضافة اعلان
وتتميز الفراولة بلونها الأحمر الداكن وحجمها الصغير وشكلها المخروطي وطعمها الحلو المميز.

الفوائد الصحية للفراولة


ـ غنية بفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف ويعزز المناعة.
ـ مصدر جيد لفيتامين K، وهو ضروري لصحة العظام والتخثر.
ـ تحتوي على الألياف، التي تساعد على الهضم والشعور بالشبع.
ـ غنية بمضادات الأكسدة الأخرى، مثل الفلافونويد والبوليفينول، والتي تحمي من أمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى.
ـ مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو ضروري لصحة القلب وضغط الدم.
ـ منخفضة في السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا للتنحيف.

اقرأ أيضا

أفضل طريقة لتخزين البطاطس في مكان عادة ما يتجنبه الناس

لتقليل احتمالية التسمم في المطاعم.. 4 تدابير رئيسة

فوائد مدهشة للتوت.. يحمي من السكتة الدماغية وأمراض القلب ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

الخضيري: حتى لا يتكرر التسمم الغذائي احذروا الجهل بهذه الأمور المتعلقة بالطعام والمعدة

أعراض مزعجة.. ماذا يحدث عند ظهور عروق زرقاء في القدم؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

السعال المزمن 2:44 ص السبت، 27 أبريل 2024

السعال المزمن.. الأعراض والأسباب والمضاعفات والعلاج

رجل مريض 12:12 ص السبت، 20 أبريل 2024

منها مشاكل القلب.. هذه الأمراض "أكثر شدة" على الرجال من النساء

نظام غذائي نموذجي 9:31 ص الأحد، 14 أبريل 2024

يتضمن 3 أنواع من الأطعمة.. نظام غذائي نموذجي من أجل صحة جيدة

القلب - صحة القلب 1:50 ص الثلاثاء، 09 أبريل 2024

بعد الصيام.. 4 مواصفات للغذاء الصحي المفيد للقلب