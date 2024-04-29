ماذا تعرف عن الفوائد الصحية للفراولة على أجسامنا؟

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الفراولة هي فاكهة لذيذة ومغذية تنتمي إلى جنس Fragaria من الفصيلة الوردية.

تنمو الفراولة بشكل طبيعي في المناطق المعتدلة في جميع أنحاء العالم، وقد تم تهجينها لإنشاء العديد من الأصناف المختلفة، وفقًا لموقع "عصب".

وتتميز الفراولة بلونها الأحمر الداكن وحجمها الصغير وشكلها المخروطي وطعمها الحلو المميز.





الفوائد الصحية للفراولة

ـ غنية بفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف ويعزز المناعة.ـ مصدر جيد لفيتامين K، وهو ضروري لصحة العظام والتخثر.ـ تحتوي على الألياف، التي تساعد على الهضم والشعور بالشبع.ـ غنية بمضادات الأكسدة الأخرى، مثل الفلافونويد والبوليفينول، والتي تحمي من أمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى.ـ مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو ضروري لصحة القلب وضغط الدم.ـ منخفضة في السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا للتنحيف.