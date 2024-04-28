النمر: احذر هذه الأطعمة تسبب جلطة القلب

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من خطر تناول الأطعمة عالية مؤشر السكر (فيها سكريات سريعة الامتصاص) على المدى البعيد، قائلاً إنها تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب".





الأطعمة عالية مؤشر السكر



تناول الأطعمة عالية مؤشر السكر (فيها سكريات سريعة الامتصاص) على المدى البعيد تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب لذلك يجب الابتعاد عنها "قدر الامكان" مثل:

الخبز الابيض،الأرز الابيض

،البطاطس،المشروبات الغازية

الكيك،الكوكيز،الايسكريم،الحلويات،

الفطائر...الخ.… — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) April 27, 2024

ونصخ النمر عبر حسابه في منصة "إكس" بالابتعاد عن هذه الأطعمة "قدر الإمكان" مثل:الخبز الأبيضالأرز الأبيضالبطاطسالمشروبات الغازيةالكيكالكوكيزالآيس كريمالحلوياتالفطائر... إلخ.وقال النمر، إن "البديل هي أغذية منخفضة مؤشر السكر G.I وهي كثيرة ولله الحمد: أجبان، بيض، لحوم، دجاج، مكسرات، خضراوات، فواكه.. إلخ".