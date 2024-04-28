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النمر: احذر هذه الأطعمة تسبب جلطة القلب

الجلطة - القلب -
جلطة القلب
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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من خطر تناول الأطعمة عالية مؤشر السكر (فيها سكريات سريعة الامتصاص) على المدى البعيد، قائلاً إنها تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب".اضافة اعلان

الأطعمة عالية مؤشر السكر

ونصخ النمر عبر حسابه في منصة "إكس" بالابتعاد عن هذه الأطعمة "قدر الإمكان" مثل:
الخبز الأبيض
الأرز الأبيض
البطاطس
 المشروبات الغازية
الكيك
الكوكيز
الآيس كريم
الحلويات
الفطائر... إلخ.
وقال النمر، إن "البديل هي أغذية منخفضة مؤشر السكر G.I وهي كثيرة ولله الحمد: أجبان، بيض، لحوم، دجاج، مكسرات، خضراوات، فواكه.. إلخ".


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