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تتشابه مع التهاب المسالك البولية.. كيف تكتشفين أعراض سرطان المثانة في وقت مبكر؟

سرطان المثانة
سرطان المثانة
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حذر خبراء من أن أعراض الإصابة بسرطان المثانة يمكن في كثير من الأحيان تجاهلها بشكل خاطئ، على أنها عدوى في البول، أو من بين أعراض انقطاع الطمث أو أمراض النساء. اضافة اعلان
وقالت الدكتورة أليسون بيرتل، استشارية الأورام السريرية المتخصصة في سرطان المسالك البولية، لصحيفة "ديلي ميل"، إن هناك تصورًا بأن النساء الأصغر سنًا لا يُصبن بسرطان المثانة.
 لكنها أوضحت أنها عالجت العديد من النساء اللاتي تم تشخيصهن في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهن، مشيرة إلى أنه يمكن لأي شخص أن يُصاب بالمرض.

سرطان المثانة

ويحدث سرطان المثانة نتيجة تطور الورم في بطانة المثانة. وفي بعض الحالات، ينتشر الورم إلى عضلة المثانة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا. 
وأكثر أعراض سرطان المثانة شيوعًا هو وجود دم في البول، وهو عادة غير مؤلم. وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا التبول في كثير من الأحيان، والرغبة المفاجئة في التبول، والشعور بالحرقان عند التبول.
ويمكن أن يزيد العمر والوراثة والتعرض لعوامل مثل التدخين من خطر إصابة الشخص بالمرض، 
وقالت الدكتورة ليديا ماكاروف، الرئيس التنفيذي لجمعية مكافحة سرطان المثانة في بريطانيا، إنه عندما يشتبه في إصابة المريض بالتهاب المسالك البولية، يجب إجراء اختبار البول للتأكد من التشخيص.
لكنها ذكرت أن هذا الأمر لا يحدث، حتى عندما يعود المرض مرة أخرى.
وأضافت ماكاروف: "هذا يعني أن النساء غالبًا ما يكنَّ في دائرة من التشخيص الخاطئ ويعانين من تأخيرات حرجة في العلاج".

الدم في البول

وتنصح هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، أي شخص يكتشف الدم في البول - حتى لو كان عرضيًا - بمراجعة الطبيب، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أن الشخص مصاب بسرطان المثانة.
وتشمل الأسباب الأخرى الأكثر شيوعًا عدوى المسالك البولية مثل التهاب المثانة، وعدوى الكلى، وحصوات الكلى، والتهاب الإحليل غير السيلاني، وفي الرجال، تضخم غدة البروستاتا.

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