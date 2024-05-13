استشاري يوضح مخاطر إبر التخسيس .. ماذا عن ممارسة الرياضة؟

خطورة إبر التخسيس



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أهمية ممارسة الرياضة



فيديو | استشاري أمراض السكر وطب الأسرة د. يوسف آل زاهب: قد يخسر الإنسان 40% من كتلته العضلية إذا استخدم إبر التخسيس وحتى لا تنخفض يجب أن يمارس تمارين المقاومة 3 مرات أسبوعيا على الأقل ويتناول البروتين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cTTBnh3ZO1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2024

فوائد الشاي والقهوة والكاكاو



أهم نتائج الدراسة



حذر استشاري أمراض السكر وطب الأسرة د. يوسف آل زاهب من خطورة إبر التخسيس والتنحيف على الكتلة العضلية.وقال آل زاهب، لقناة الإخبارية: "إن إبر التخسيس قد تسبب للإنسان خسارة 40% من كتلته العضلية بمرور الوقت".وأضاف "حتى لا تنخفض الكتلة العضلية يجب أن يمارس الشخص التمارين الرياضية باستمرار".وتابع آل زاهب "من المهم جدا ممارسة تمارين المقاومة 3 مرات أسبوعيا على الأقل، كما يجب أيضا تناول البروتين لتفادي مشاكل فقدان الكتلة العضلية بعد استخدام إبر التخسيس والتنحيف".في سياق متصل، كشفت دراسة حديثة عن فوائد الشاي والقهوة والكاكاو في إنقاص الوزن وزيادة المناعة والمساعدة على التخسيس.ووفقا للدراسة، فإن مشروبات القهوة والشاي والكاكاو تعد من أكثر المشروبات المشتقة من النباتات استخداماً، والتي لها تأثيرات محتملة مضادة للسمنة.هذا وسلطت مراجعة حديثة لـ 183 دراسة سابقة الضوء على فعالية المركبات النشطة بيولوجياً الموجودة في هذه المشروبات في الوقاية من السمنة.وبحسب الدراسة، فقد وجد فريق البحث من جامعة يونينان بالصين أن المركبات النشطة بيولوجياً الموجودة في القهوة والشاي والكاكاو يمكن أن تمنع تكوين الدهون البيضاء في الجسم، وتعزز تكوين الدهون البنية التي يسهل حرقها، وتحلل الدهون، ما يمنع السمنة، وفاق "ساينس دايركت"،وتشمل المركبات الرئيسية المضادة للسمنة الموجودة في القهوة الخضراء والمحمصة الكافيين، والتريجونيلين، والديتربينويدات، والكافيستول، والكاهوول، وكلها من مثبطات تكوين الدهون أو تسريع حرقها.وبينما يتوفر الكافيين في المشروبات الـ3، ويعمل على تحسين الأيض وحرق الدهون، يمتاز كل مشروب بتوليفة من العناصر التي تعزز تحلل الأنسجة الدهنية، وخفض وزن الجسم.ووجد البحث أن مستخلصات الشاي تعمل على منع السمنة عن طريق زيادة تكوين الدهون البنية، وتثبيط تكوين الدهون البيضاء، وزيادة استهلاك الجسم للطاقة، وتثبيط الإنزيمات التي تساهم في تكوين الدهون.أما الكاكاو فيحتوي على مضادات للأكسدة تساعد الجسم على توليد الحرارة، وتحسين مستوى الدهون في الدم، وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وخفض الكوليسترول.