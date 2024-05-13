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استشاري يوضح مخاطر إبر التخسيس .. ماذا عن ممارسة الرياضة؟

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إبر التخسيس
أ أ
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حذر استشاري أمراض السكر وطب الأسرة د. يوسف آل زاهب من خطورة إبر التخسيس والتنحيف على الكتلة العضلية.

خطورة إبر التخسيس

وقال آل زاهب، لقناة الإخبارية: "إن إبر التخسيس قد تسبب للإنسان خسارة 40% من كتلته العضلية بمرور الوقت".اضافة اعلان
وأضاف "حتى لا تنخفض الكتلة العضلية يجب أن يمارس الشخص التمارين الرياضية باستمرار".

أهمية ممارسة الرياضة

وتابع آل زاهب "من المهم جدا ممارسة تمارين المقاومة 3 مرات أسبوعيا على الأقل، كما يجب أيضا تناول البروتين لتفادي مشاكل فقدان الكتلة العضلية بعد استخدام إبر التخسيس والتنحيف".

في سياق متصل، كشفت دراسة حديثة عن فوائد الشاي والقهوة والكاكاو في إنقاص الوزن وزيادة المناعة والمساعدة على التخسيس.
ووفقا للدراسة، فإن مشروبات القهوة والشاي والكاكاو تعد من أكثر المشروبات المشتقة من النباتات استخداماً، والتي لها تأثيرات محتملة مضادة للسمنة.

فوائد الشاي والقهوة والكاكاو

هذا وسلطت مراجعة حديثة لـ 183 دراسة سابقة الضوء على فعالية المركبات النشطة بيولوجياً الموجودة في هذه المشروبات في الوقاية من السمنة.
وبحسب الدراسة، فقد وجد فريق البحث من جامعة يونينان بالصين أن المركبات النشطة بيولوجياً الموجودة في القهوة والشاي والكاكاو يمكن أن تمنع تكوين الدهون البيضاء في الجسم، وتعزز تكوين الدهون البنية التي يسهل حرقها، وتحلل الدهون، ما يمنع السمنة، وفاق "ساينس دايركت"،
وتشمل المركبات الرئيسية المضادة للسمنة الموجودة في القهوة الخضراء والمحمصة الكافيين، والتريجونيلين، والديتربينويدات، والكافيستول، والكاهوول، وكلها من مثبطات تكوين الدهون أو تسريع حرقها.
وبينما يتوفر الكافيين في المشروبات الـ3، ويعمل على تحسين الأيض وحرق الدهون، يمتاز كل مشروب بتوليفة من العناصر التي تعزز تحلل الأنسجة الدهنية، وخفض وزن الجسم.

أهم نتائج الدراسة

ووجد البحث أن مستخلصات الشاي تعمل على منع السمنة عن طريق زيادة تكوين الدهون البنية، وتثبيط تكوين الدهون البيضاء، وزيادة استهلاك الجسم للطاقة، وتثبيط الإنزيمات التي تساهم في تكوين الدهون.
أما الكاكاو فيحتوي على مضادات للأكسدة تساعد الجسم على توليد الحرارة، وتحسين مستوى الدهون في الدم، وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وخفض الكوليسترول.

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