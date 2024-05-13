تعرف على أسوأ الأطعمة للكلى.. ماذا عن ملح الطعام؟

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يجب الاعتناء بالنظام الغذائي للحفاظ على أعضاء الجسم، وخاصة" الكلى"، حيث تعمل الكلى بشكل أساسي على تنظيف الجسم من السموم وتصفية الفضلات.

كما أن النظام الغذائي الذي نقوم باتباعه ينعكس بشكل إيجابي أو سلبي على صحة الكلى وعملها، وهذا يعني أنه عليك تجنب بعض الأطعمة التي تضر أعضاء الجسم.



أطعمة ضارة بالكلى:



موقع ويب طب"، حذر من عدة أطعمة لها ضرر كبير على الأداء الوظيفي للكلي ومن أهمها:1-منتجات الألبان: فهي غنية بالبروتين، بالتالي من المهم تحديد الحصة اليومية منها.2- المشروبات الغازية: تحتوي على مستويات عالية جدًا من الكافيين والسكر والمحليات الصناعية.3- الكحول: يسبب الإصابة بالجفاف مما يرفع من خطر إصابة الكلى بالمشاكل المختلفة.4- اللحوم الحمراء: على الرغم من احتواء اللحوم الحمراء على البروتين الضروري لصحتك، إلا أن الكميات المرتفعة من أي شيء قد تُسبب الضرر، يعود ذلك إلى دور الكلى في عملية الأيض التي تستهدف البروتين، بالتالي ارتفاع مستوياته قد يزيد العبء والضغط على الكلى مما يؤثر بشكل سلبي على عملها.5- ملح الطعام: زيادة مستوياته من شأنها أن تسبب احتباس السوائل في الجسم، وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم ينتج عنه زيادة في مستويات البروتين التي يتم التخلص منها عن طريق البول.6- الكافيين: تناول الكثير من مصادر الكافيين قد يُسبب زيادة تدفق الدورة الدموية وبالتالي ارتفاع في ضغط الدم، إلى جانب ذلك تعتبر مادة الكافيين مدرة للبول، وهذا يعني أن تناولك الكثير من مصادرها قد يُسبب في استخدامك المتكرر للمرحاض، الأمر الذي يرفع من خطر إصابتك بالجفاف.