الصحة: 3 لقاحات ضرورية للراغبين في أداء مناسك الحج من داخل المملكة

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وجهت وزارة الصحة، الحجاج على أهمية أخذ واستكمال جرعات اللقاحات اللازمة والحرص على توثيقها في تطبيق صحتي للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة.



3 تطعيمات لأداء مناسك الحج من الداخل



تحذير من الإعلانات المضللة:

وأوضحت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن الراغبين في الحج من داخل المملكة عليهم إثبات تلقي تطعيمات تشمل:- جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19 أعطيت خلال 1445هـ- جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا أعطيت خلال عام 1445هـ- جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية أعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.أيضا جددت وزارة الحج والعمرة التأكيد على أن تطعيمات الحج تتوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وحثت على حجز المواعيد في عيادة لقاحات الحج عبر تطبيق صحتي.في سياق آخر، دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.وأوضح أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة ببيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة عن حجاج بيت الله الحرام، ويمكن شراؤها أو تتبع تنفيذها من خلال الموقع الرسمي للمشروع adahi.org ، أو المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة إحسان، أو منافذ البيع المعتمدة، وتم تخصيص الرقم الموحد 920020193 لاستقبال الاستفسارات وتتبع الطلبات.ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.