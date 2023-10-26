المجلس الصحي: 6 خطوات للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

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أعلن المجلس الصحي 6 خطوات يجب اتباعها للوقاية من الانفلونزا الموسمية، أهمها اخذ اللقاح والالتزام بعدد من الخطوات الاخرى. اضافة اعلان





طرق الوقاية من الانفلونزا الموسمية





أنواع فيروسات الانفلونزا:



طرق الانتقال:



فترة العدوى:



الأعراض:



1ـ اخذ لقاح الانفلونزا2ـ تجنب لمس العين أو الفم مباشرة3ـ تجنب الأماكن المزدحمة4ـ استخدام المناديل عند العطاس والسعال5ـ الحرص على نظافة المكان6ـ التهوية الجيدة للأماكن المغلقةتنقسم الانفلونزا إلى أربعة أنواع رئيسية، بعضها يصيب البشر وبعضها تنتقل للحيوانات، وهي:ـ فيروس الانفلونزا (أ) وفيروس الانفلونزا (ب): يصيبان البشر، وهما المسببان لعدوى الانفلونزا الموسمية التي تنتشر في موسم الشتاء.ـ فيروس الانفلونزا (سي): يصيب البشر، وهو المسبب لعدوى الانفلونزا خلال السنة.ـ فيروس الانفلونزا (د): يصيب المواشي، ولا يمكن انتقاله إلى البشر.ـ توجد أنواع فرعية من فيروس الانفلونزا (أ)، وتختلف بحسب البروتين (H أو N) الذي يغلف الفيروس، حيث ـ ـ ـ ـ يوجد 18 نوع من البروتين H، و11 نوع من البروتين N.1ـ استنشاق الرذاذ المتطاير في الهواء للشخص المصاب عند العطاس أو السعال.2ـ لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ومن ثم لمس العين أو الفم والأنف.3ـ فترة الحضانة:4ـ تتراوح في المتوسط من 2-4 أيام.تتراوح بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى 5-7 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.ـ ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة مئوية.ـ قشعريرة وتعرق.ـ صداع.ـ سعال جاف مستمر.ـ تعب وإرهاق.ـ سيلان الأنف.ـ التهاب الحلق.ـ ألم في العضلات.قد لا يكون لدى بعض المصابين ارتفاع في درجة حرارة الجسم