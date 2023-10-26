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المجلس الصحي: 6 خطوات للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

الأنفلونزا الموسمية
المجلس الصحي
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أعلن المجلس الصحي 6 خطوات يجب اتباعها للوقاية من الانفلونزا الموسمية، أهمها اخذ اللقاح والالتزام بعدد من الخطوات الاخرى.اضافة اعلان


طرق الوقاية من الانفلونزا الموسمية

1ـ اخذ لقاح الانفلونزا
2ـ تجنب لمس العين أو الفم مباشرة
3ـ تجنب الأماكن المزدحمة
4ـ استخدام المناديل عند العطاس والسعال
5ـ الحرص على نظافة المكان
6ـ التهوية الجيدة للأماكن المغلقة


أنواع فيروسات الانفلونزا:

تنقسم الانفلونزا إلى أربعة أنواع رئيسية، بعضها يصيب البشر وبعضها تنتقل للحيوانات، وهي:
ـ فيروس الانفلونزا (أ) وفيروس الانفلونزا (ب): يصيبان البشر، وهما المسببان لعدوى الانفلونزا الموسمية التي تنتشر في موسم الشتاء.
ـ فيروس الانفلونزا (سي): يصيب البشر، وهو المسبب لعدوى الانفلونزا خلال السنة.
ـ فيروس الانفلونزا (د): يصيب المواشي، ولا يمكن انتقاله إلى البشر.
ـ توجد أنواع فرعية من فيروس الانفلونزا (أ)، وتختلف بحسب البروتين (H أو N) الذي يغلف الفيروس، حيث ـ ـ ـ ـ يوجد 18 نوع من البروتين H، و11 نوع من البروتين N.

طرق الانتقال:

1ـ استنشاق الرذاذ المتطاير في الهواء للشخص المصاب عند العطاس أو السعال.
2ـ لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ومن ثم لمس العين أو الفم والأنف.
3ـ فترة الحضانة:
4ـ تتراوح في المتوسط من 2-4 أيام.

فترة العدوى:

تتراوح بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى 5-7 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

الأعراض:

ـ ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة مئوية.
ـ قشعريرة وتعرق.
ـ صداع.
ـ سعال جاف مستمر.
ـ تعب وإرهاق.
ـ سيلان الأنف.
ـ التهاب الحلق.
ـ ألم في العضلات.
قد لا يكون لدى بعض المصابين ارتفاع في درجة حرارة الجسم

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