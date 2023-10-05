استشاري يوجه نصيحة مهمة لكبار السن ومرضى القلب

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أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أهمية تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية، مع اقتراب فصل الشتاء.





أهمية لقاح الأنفلونزا الموسمية اضافة اعلان



وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن الأنفلونزا الحادة قد تسبب الوفيات في كبار السن لذلك ننصح مرضى القلب وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الأخرى بأخذ تطعيم الانفلونزا الموسمية من أقرب مستوصف".وأضاف النمر في منشور آخر : "أن الأنفلونزا الموسمية تقوي المناعة ولا تسبب في إضعافها".



وكانت مدينة الملك سعود الطبية، قد أوضحت في وقت سابق، أن هناك 9 فئات هم الأكثر حاجة لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، للحماية من الإصابة بها والتعرض لآثارها الجانبية وأعراضها المزعجة.

وأوضحت أن من أبرز هذه الفئات: الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأضافت، سعود الطبية عبر حسابها الرسمية في منصة "إكس" أن الفئات التسع الأكثر حاجة لتطعيم الإنفلونزا الموسمية هم:





9 فئات يحتاجون مصل الإنفلونزا



1ـ الحوامل أو من يخططون للحمل خلال موسم تفشي مرض الإنفلونزا الموسمية.2ـ الأشخاص المصابون بنقص المناعة (نقص المناعة الناتج عن تناول بعض الأدوية – الإصابة بعدوى الإيدز).3ـ الأطفال من عمر 6 شهور إلى 59 شهرًا.4ـ الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.5ـ المرافقون أو مقدمو الرعاية للأشخاص المعرضين لإصابة بالمضاعفات المرتبطة بفيروس الإنفلونزا.6ـ كبار السن من عمر 50 سنة فأكثر.7ـ الأطفال والمراهقون من عمر 6 أشهر وحتى 18 سنة، الذين يتناولون الأدوية التي تحتوي على الأسبرين او الساليسيلات.8ـ البالغون والأطفال المصابون بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والكلى والكبد والسكري والمخ والأعصاب وأمراض الدم.9ـ المقيمون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل.