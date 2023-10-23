"القصيم الصحي" يحدد الفئات الأكثر حاجة لتطعيم الأنفلونزا الموسمية

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حدد تجمع القصيم الصحي، الفئات الأكثر حاجة لتطعيم "الأنفلونزا
الموسمية"، وأكد على أن هناك 6 فئات تحتاج إلى اللقاح بصورة ملحة أكثر من
غيرهم.
1ـ كبار السن.
الفئات المحتاجة للتطعيم
2ـ المصابون بنقص المناعة.
3ـ المصابون بأمراض مزمنة.
4ـ الحوامل.
5ـ الأطفال.
6ـ العاملون في القطاع الصحي.
وأكد تجمع القصيم الصحي على أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرًا بمضاعفات الأنفلونزا
الموسمية.
الأكثر تأثرًا بالمضاعفات
فإذا كنت من هذه الفئات أو تعرف أحدًا منها فاحرص على تذكيرهم بضرورة أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1ـ الحمّى
تتضمن الأعراض
الشائعة للأنفلونزا ما يلي:
2ـ آلام العضلات
3ـ الشعور بالقشعريرة والتعرق
4ـ الصداع
5ـ السعال الجاف والمستمر
6ـ ضيق النفس
7ـ التعب والضعف
8ـ رشح الأنف أو احتقانه
9ـ التهاب الحلق
10ـ ألم في العين
11ـ القيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنة بالبالغين.
إذا كنت شابًّا
وتتمتع بصحة جيدة، فعادةً ما تكون الأنفلونزا غير خطيرة. ورغم أنك قد تشعر بالانزعاج
الشديد أثناء إصابتك بالأنفلونزا، إلا أنه عادة ما تزول الأنفلونزا خلال أسبوع دون أن تترك أثرًا.
مضاعفات الإصابة بالأنفلونزا
أما بالنسبة للأطفال والبالغين الأكثر عرضة للخطر، فقد تظهر عليهم مضاعفات مثل:
ـ التهاب الرئة
ـ التهاب الشعب الهوائية
ـ نوبات احتدام الربو
ـ مشاكل القلب
ـ التهابات الأذن
ــ متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.