"القصيم الصحي" يحدد الفئات الأكثر حاجة لتطعيم الأنفلونزا الموسمية

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حدد تجمع القصيم الصحي، الفئات الأكثر حاجة لتطعيم "الأنفلونزا الموسمية"، وأكد على أن هناك 6 فئات تحتاج إلى اللقاح بصورة ملحة أكثر من غيرهم. اضافة اعلان





الفئات المحتاجة للتطعيم





الأكثر تأثرًا بالمضاعفات





تتضمن الأعراض الشائعة للأنفلونزا ما يلي:





مضاعفات الإصابة بالأنفلونزا



1ـ كبار السن.2ـ المصابون بنقص المناعة.3ـ المصابون بأمراض مزمنة.4ـ الحوامل.5ـ الأطفال.6ـ العاملون في القطاع الصحي.وأكد تجمع القصيم الصحي على أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرًا بمضاعفات الأنفلونزا الموسمية.فإذا كنت من هذه الفئات أو تعرف أحدًا منها فاحرص على تذكيرهم بضرورة أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية.1ـ الحمّى2ـ آلام العضلات3ـ الشعور بالقشعريرة والتعرق4ـ الصداع5ـ السعال الجاف والمستمر6ـ ضيق النفس7ـ التعب والضعف8ـ رشح الأنف أو احتقانه9ـ التهاب الحلق10ـ ألم في العين11ـ القيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنة بالبالغين.إذا كنت شابًّا وتتمتع بصحة جيدة، فعادةً ما تكون الأنفلونزا غير خطيرة. ورغم أنك قد تشعر بالانزعاج الشديد أثناء إصابتك بالأنفلونزا، إلا أنه عادة ما تزول الأنفلونزا خلال أسبوع دون أن تترك أثرًا.أما بالنسبة للأطفال والبالغين الأكثر عرضة للخطر، فقد تظهر عليهم مضاعفات مثل:ـ التهاب الرئةـ التهاب الشعب الهوائيةـ نوبات احتدام الربوـ مشاكل القلبـ التهابات الأذنــ متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.