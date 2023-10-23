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صحيفة تواصل الالكترونية

"القصيم الصحي" يحدد الفئات الأكثر حاجة لتطعيم الأنفلونزا الموسمية

الانفلونزا
الانفلونزا الموسمية
أ أ
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حدد تجمع القصيم الصحي، الفئات الأكثر حاجة لتطعيم "الأنفلونزا الموسمية"، وأكد على أن هناك 6 فئات تحتاج إلى اللقاح بصورة ملحة أكثر من غيرهم.اضافة اعلان


الفئات المحتاجة للتطعيم

1ـ كبار السن.
2ـ المصابون بنقص المناعة.
3ـ المصابون بأمراض مزمنة.
4ـ الحوامل.
5ـ الأطفال.
6ـ العاملون في القطاع الصحي.


الأكثر تأثرًا بالمضاعفات

وأكد تجمع القصيم الصحي على أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرًا بمضاعفات الأنفلونزا الموسمية.
فإذا كنت من هذه الفئات أو تعرف أحدًا منها فاحرص على تذكيرهم بضرورة أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية.


تتضمن الأعراض الشائعة للأنفلونزا ما يلي:

1ـ الحمّى
2ـ آلام العضلات
3ـ الشعور بالقشعريرة والتعرق
4ـ الصداع
5ـ السعال الجاف والمستمر
6ـ ضيق النفس
7ـ التعب والضعف
8ـ رشح الأنف أو احتقانه
9ـ التهاب الحلق
10ـ ألم في العين
11ـ القيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنة بالبالغين.


مضاعفات الإصابة بالأنفلونزا

إذا كنت شابًّا وتتمتع بصحة جيدة، فعادةً ما تكون الأنفلونزا غير خطيرة. ورغم أنك قد تشعر بالانزعاج الشديد أثناء إصابتك بالأنفلونزا، إلا أنه عادة ما تزول الأنفلونزا خلال أسبوع دون أن تترك أثرًا.
أما بالنسبة للأطفال والبالغين الأكثر عرضة للخطر، فقد تظهر عليهم مضاعفات مثل:
ـ التهاب الرئة
ـ التهاب الشعب الهوائية
ـ نوبات احتدام الربو
ـ مشاكل القلب
ـ التهابات الأذن
ــ متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

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