كيف يمكن حماية كبار السن من الإنفلونزا الموسمية؟

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تعد الإنفلونزا الموسمية من أكثر الأمراض الشائعة بين البشر خاصة في فصل الشتاء.





حماية كبار السن





ما بين 70 و80% من وفيات الإنفلونزا الموسمية في جميع أنحاء العالم تحدث بين كبار السن البالغين 65 عاما فأكثر





تعد الإنفلونزا أكثر خطورة على كبار السن لهذه الأسباب:





تؤثر على الجهاز المناعي مع تقدم السن مع احتمالية إصابته بحالات صحية أخرى والتي قد تزيد من خطر تعرضهم لمضاعف الإنفلونزا.





طرق الحماية





الحصول على اللقاح الموسمي للإنفلونزا غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى تنظيف وتطهير الأسطح التي تكرر لمسها.





في سياق متصل، كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن تأخر الأمطار قد يُهيّج فيروس الأنفلونزا.



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه كلما تأخرت الأمطار بقي فيروس الأنفلونزا يسرح ويمرح في الأجواء.





ارتفاع الرطوبة الجوية تحد من انتشار الفيروس



وأضاف أن الرطوبة الجوية العالية تسهم في الحد من انتشار الفيروس؛ لذا نشاهد الفيروس في المناطق الساحلية كالشرقية والغربية والمناطق الممطرة كجبال السروات أقل حدة وانتشارًا من المناطق الجافة كالوسطى.





كيفية انتشار فيروس الأنفلونزا



وحسب "المسند"، فقد ثبت أن الرطوبة الجوية يمكن أن تؤثر على انتشار فيروس الأنفلونزا إلى حد ما، حيث يعيش فيروس الأنفلونزا في قطرات اللعاب والإفرازات التنفسية، فعندما يكون الجو جافًا فإن القطرات تجف بسرعة، مما يسهل عملية انتقال الجسيمات الفيروسية في الهواء ومن ثم يتنفسها الإنسان، في حين أن البيئات الرطبة تبقى فيها الفيروسات ملتصقة بذرات الرطوبة فتسقط بسرعة على الأرض.

وأشار إلى أن الجو الجاف يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، مما يجعل الأغشية الداخلية للأنف والحلق أقل مقاومة للفيروسات.





علاقة الجو الجاف بالإصابة بالأنفلونزا

وأكد أنه يمكن أن يسهم الجو الجاف من احتمالية الإصابة بالأنفلونزا، وهذا يُبرز أهمية المبالغة في عملية الاستنشاق أثناء الوضوء.





من جهة أخرى يُنصح ألا تنخفض درجة الرطوبة داخل المنزل إلى أقل من 40%؛ فهذا قد يقلل من الإصابة بالفيروسات المحمولة في الهواء.





ما هو الحل في مواجهة هذه الهجمة الشرسة والسنوية للفيروس؟

ولفت إلى أن اللقاح يلعب دورًا مهمًا في منع انتشار فيروس الأنفلونزا، حيث يوصي الأطباء بأن يتلقى الأشخاص لقاح الأنفلونزا سنويًا، سيما أنه يُطور لقاح جديد كل موسم لمواجهة سلالات الأنفلونزا المتغيرة.

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كيف يمكن حماية كبار السن من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ؟