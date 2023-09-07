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تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام "اسيتالوبرام" و"كتافاست"

دواء
وزارة الصحة
أ أ
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حذرت وزارة الصحة من استخدام علاجي اسيتالوبرام وكتافاست بدون إشراف الطبيب. 
وقالت عبر حساب الصحة_937 في منصة "إكس": "لا ينبغي استخدام دواء اسيتالوبرام ودواء كتافاست (ديكلوفيناك البوتاسيوم) بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الحاجه ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية".اضافة اعلان

 

دواء اسيتالوبرام

أحد أنواع الأدوية المضاد للاكتئاب، وينتمي إلى عائلة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، حيث يعمل على استعادة التوازن الطبيعي للناقل العصبي سيروتونين في الدماغ.
وينصح قبل تناوله بالتحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه أو أي أدوية أخرى. 
فقد يحتوي على بعض المكونات غير النشطة التي يمكن أن تسبب بعض الحساسية الخطيرة أو بعض المشاكل الخطيرة الأخرى. 
قبل تناول الدواء، تحدث مع طبيبك إذا كان لديك أي تاريخ طبي مثل: الاضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب، وأمراض الكبد، والنوبات، وقرح الأمعاء، ومشاكل النزيف وانخفاض الصوديوم في الدم.

 

دواء كتافاست

يستخدم لخفض درجة الحرارة والحد من الآلام، والالتهاب في الحالات الآتية:
آلام الروماتيزم.
التهاب المفاصل.
آلام الحيض.
التهاب العضلات والأوتار.
الصداع بأنواعه.
ألم الأسنان.
الإصابات الرياضية.


موانع وتحذيرات كتافاست

هناك حالات إذا توفرت لدى المريض، يحظر عليه تناول عقار كتافاست دون استشارة الطبيب، وتشمل:
- حساسية اتجاه المادة الفعالة أو أحد مكونات العقار.
- الأمراض التنفسية، مثل الربو.
- حساسية البروتين البقري.
- قبل العمليات الجراحية، خاصة جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي.
- قصور حاد في وظائف الكلى والكبد.
- ارتفاع ضغط الدم.
- ارتفاع نسبة البوتاسيوم بالدم.
- الإصابة بأحد أمراض القلب.
- تناول أدوية تخثر الدم "مضادات الجلطات الدموية".
- الإصابة بالتقرحات الهضمية، مثل قرح المعدة والقولون التقرحي.
- الإصابة بنزيف في الأمعاء.


الآثار الجانبية لكتافاست

- القلب والأوعية الدموية: احتباس السوائل "الوذمة" وارتفاع ضغط الدم.
- الجلد: الحكة 1.4% وطفح جلدي.
- الجهاز الهضمي: ألم في البطن 7%، الإمساك 3.2%، الإسهال 2.3%، عسر الهضم 1.2%، الغثيان من 3 إلى 16.5%، القيء 5.8٪.
- الدم: فقر الدم واضطراب تخثر الدم مع مرور الوقت.
- الكبد: ارتفاع إنزيمات الكبد.
- الجهاز العصبي: الدوخة من 1 إلى 3.5%، الصداع 12.5%، النعاس 2.6٪.
- الأذن: طنين الأذن.
- الكلى: اضطراب بوظائف الكلى.

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