الصحة: هذا الإجراء ضروري للطفل بعد 24 ساعة من الولادة

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دعت وزارة الصحة إلى سحب عينة من دم الطفل بعد الولادة من 24 إلى 72 ساعة لتحديد الأمراض الوراثية المحتملة في مرحلة مبكرة من حياته. اضافة اعلان

وقالت في فيديو جراف عبر حسابها في منصة "إكس"، إن أغلب الأطفال يكون بصحة جيدة عند الولادة لكن هناك من قد يكون مصابًا بمرض وراثي.



pic.twitter.com/I7u3SfkxAI إجراء يتم خلال (24) إلى (72) ساعة بعد الولادة يحدد الأمراض الوراثية في مرحلة مبكرة من حياة طفلك، لرعاية أفضل وبداية صحية. #الشهر_العالمي_لفحص_حديثي_الولادة September 26, 2023

اكتشاف الأمراض الوراثية



وأوضحت أن اكتشاف الأمراض الوراثية لدى الأطفال من خلال الكشف المبكر، مما يقلل من حدوث المضاعقات التي تؤدي إلى الإعاقة أو الوفاةوأشارت الوزارة إلى أنه يتم الفحص من خلال أخذ نقاط من كعب قدم الطفل خلال 24 إلى 72 ساعة وبعدها يتم إرسالها إلى المختبر.لذا شددت على أهمية تزويد المستشفى ببيانات تواصل صحيحة تسهل التواصل مغ الآباء.ودعت إلى عدم الانزعاج في الوقت ذاته إن طلب منك إعادة سحب العينة لأن هذا يعني التأكد من النتائج فقط