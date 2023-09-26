الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الصحة: هذا الإجراء ضروري للطفل بعد 24 ساعة من الولادة

ولادة قيصرية
الإجراء يحمي الطفل من الإعاقة والوفاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

دعت وزارة الصحة إلى سحب عينة من دم الطفل بعد الولادة من 24 إلى 72 ساعة لتحديد الأمراض الوراثية المحتملة في مرحلة مبكرة من حياته.اضافة اعلان
وقالت في فيديو جراف عبر حسابها في منصة "إكس"، إن أغلب الأطفال يكون بصحة جيدة عند الولادة لكن هناك من قد يكون مصابًا بمرض وراثي.  


اكتشاف الأمراض الوراثية

وأوضحت أن اكتشاف الأمراض الوراثية لدى الأطفال من خلال الكشف المبكر، مما يقلل من حدوث المضاعقات التي تؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم الفحص من خلال أخذ نقاط من كعب قدم الطفل خلال 24 إلى 72 ساعة وبعدها يتم إرسالها إلى المختبر. 
لذا شددت على أهمية تزويد المستشفى ببيانات تواصل صحيحة تسهل التواصل مغ الآباء. 
ودعت إلى عدم الانزعاج في الوقت ذاته إن طلب منك إعادة سحب العينة لأن هذا يعني التأكد من النتائج فقط

اقرأ أيضا

حكة الأذن
2:04 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

لمنع تفاقم المشكلة.. أفضل 6 طرق لإخراج الماء من الأذن

حج
1:20 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

عملية نادرة وشديدة التعقيد.. إنقاذ عين مريض بعد إصابته بحادث في جدة

F67p0DUXwAAeezR
12:58 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

لهذه الأسباب.. يجب قراءة البطاقة الغذائية قبل شراء أي منتج غذائي

الزهايمر
12:56 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

12 عاملاً يُعرضك للخطر.. تجنب الإصابة بالخرف بإجراء هذه التغييرات

اقرأ أيضا

دراسة: الزنجبيل مفيد لمرضى الذئبة والتهاب المفاصل

سر بقاء خلايا الجنين داخل جسم الأم بعد الولادة

خطر إلى حد الموت.. 9 أطعمة احذري إعادة تسخينها

دراسة: العمل بلا مقابل مُجزٍ يسبب أمراض القلب

إنهاء معاناة مريضة بجراحة معقدة في مجمع الملك عبد الله بجدة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الصحة 1:13 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مصاب واحد من كل 1000 بالمملكة.. فحوصات لوقاية طفلك من تأخر النمو والإعاقة

آلام بالصدر 8:59 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الصحة: 4 أسباب لحدوث ألم الصدر

لقاح 7:50 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من "الصحة" لمرضى الحزام الناري بشأن الحصول على اللقاح

دواء اميفيناك 9:00 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تحذير من "الصحة" بشأن استخدام دواء "إميفيناك"

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-26 at 1.34.57 AM
1:43 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مفاجأة تحدث داخل جسم الأم بعد ولادة الجنين

أطعمة
5:00 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

10 أطعمة تساعد على زيادة تركيز طفلك في المدرسة

صدر وفخذ الدجاج
4:16 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

صدر الدجاح أم الفخذ.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟ الإجابة بالتفصيل

ولادة قيصرية
4:03 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أداة تكشف عن العلامات المبكرة لنزيف ما بعد الولادة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:05 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. اختبار ‫القدرة المعرفية وعشرات الوظائف بـ"الطاقة"

08-0ظ
1:59 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشرى من "أمازون".. فتح باب التوظيف بمختلف مناطق المملكة

1-336
1:56 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حبس "خطّابة" كويتية 6 أشهر.. نصبت على راغبي الزواج واستولت على أموالهم

عسير
1:45 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بقيمة 240 مليار ريال.. ثروات وكنوز هائلة في عسير تعزز الصناعة الوطنية

شاب الإسلام
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

فيديو مؤثر.. الشاب "الشيطان" الذي اشتهر بإلحاده يعلن إسلامه

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية يطلق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي