"الصحة" تُعلن عن 3 أسباب وراء نزيف الأنف المستمر.. التشخيص والعلاج

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أكدت وزارة الصحة، على وجود عدة أسباب لحدوث نزيف الأنف المتكرر بشكل عام، وحددت منها 3 أسباب شائعة:





أسباب نزيف الأنف المتكرر اضافة اعلان



تشخيص حالة نزيف الأنف سريريًا



علاج نزيف الأنف المتكرر



نزيف الأنف.. والتوقف عن العادات السيئة



1 ـ التعرض المستمر للهواء الجاف.2 ـ نزلات البرد المتكررة.3 ـ بعض الأدوية.جاء ذلك على صفحة "الصحةـ937" الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "ما هو سبب نزيف الأنف المستمر؟".وطالبت الوزارة بضرورة مراجعة الطبيب المعالج لتقييم وتشخيص الحالة سريريًا، وتحديد ما يلزم لها من علاجات وإجراءات، متمنية الصحة للجميع.عادة ما يتوقف نزيف الأنف مع الإسعافات الأولية في المنزل، والأهم هو معرفة السبب الذي أدى إلى النزيف وتحديد طريقة العلاج.ـ الانتظام في علاج الحالات المرضية المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وغيرها.ـ تعديل جرعات الأدوية التي ترفع من سيولة الدم أو تغييرها طبقًا لنصيحة الطبيب.ـ الإقلاع عن التدخين والإدمان.ـ ترطيب المنزل بمرطبات الجو واستخدام مرطبات الأنف الملحية في المناطق الجافة.ـ التوقف عن العادات السيئة في التعامل مع الأنف، واستخدام المناديل الورقية وقت النفخ من الأنف.ـ اللجوء إلى الجراحة لحل عيوب الأنف التي تتسبب في نزيف الأنف المتكرر.ـ الحد من استخدام مضادات الاحتقان والهستامين وقت الإصابة بنزلات البرد واستبدالها بفيتامين ج، والمشروبات الساخنة، والراحة في الفراش.