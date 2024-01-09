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كيفية حجز موعد أخذ التطعيمات التنفسية؟

لقاح
وزارة الصحة
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طالبت وزارة الصحة بالحرص على حجز موعد لتلقى التطعيمات التنفسية عبر خطوات ميسرة، أعلنت عنها في منشور لها على صفحتها الرسمية في "إكس".اضافة اعلان
وأكدت الوزارة وجود 8 خطوات لحجز موعد تلقي التطعيمات بسهولة، نظرا لأهميتها في مكافحة عدوى الفيروسات التنفسية المنتشرة وخاصة متحورات كورونا.

كيفية حجز موعد لأخذ التطعيمات التنفسية؟

1ـ الدخول على تطبيق صحتي
2ـ المواعيد
3ـ حجز موعد جديد
4ـ التطعيمات التنفسية
5ـ اختيار الاسم
6ـ موعد حضوري
7ـ اختيار المركز الصحي
8ـ يتم اختيار الأوقات المناسبة والأيام

توفير لقاح كورونا المطور لكل من بلغ 18 عامًا

وكانت وزارة الصحة قد أوصت بإعطاء لقاح كورونا المطور لكل من بلغ 18 عاماً وأكثر، وذلك بعد حوالي أسبوعين من رصد انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه إن1." في المملكة.
وأوضحت الصحة، إلى أن الأولوية تكون لمن بلغ 50 عاماً فما فوق، والممارسون الصحيون الذين لهم تعامل مباشر مع المرضى، وكذلك المصابون بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 عاماً و50 عاماً، بالإضافة إلى الحوامل.

الحصول على لقاح كورونا بحجز موعد على "صحتي"

وأكدت الصحة على ضرورة الحصول على لقاح كورونا المطور، من خلال حجز موعد من تطبيق "صحتي" لعيادات التطعيمات التنفسية.
وكانت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، أعلنت في 20 ديسمبر (كانون الأول)، رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث بلغت نسبته 36%.

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