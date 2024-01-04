توضيح مهم من الصحة بشأن تلقي لقاحي "الأنفلونزا وكورونا المطور" معًا

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أوضحت وزارة الصحة أن تغيرات المناخ تزيد من انتشار الأمراض التنفسية، مؤكدة أهمية الحفاظ على الصحة بتلقي اللقاحات المناسبة.





أخذ لقاح الأنفلونزا وكورونا المطور معاً اضافة اعلان



4 فئات ينصح بحصولها على اللقاح:













وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : " أنه من المهم الحصول على لقاحات الأمراض التنفسية التي تشمل الأنفلونزا وكورونا المطور".وتابعت أنه يمكن أخذ لقاح الأنفلونزا مع لقاح كورونا المطور في نفس الوقت للوقاية من الأمراض وللحفاظ على الصحة.أيضا كشفت وزارة الصحة عن الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور وآلية الحصول عليه.وأوصت بالحصول على اللقاح لمن بلغ 18 عاما وأكثر ، مشددا على ضرورة منح الفئات التالية للقاح:1- كل من بلغ 50 عاما وأكبر.2- الحوامل.3- الممارسين الصحيين الذين يتعاملوا مباشرة مع المرضى.4- المصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 وحتى 50 عام.وأضافت الوزارة: "احصل على اللقاح من خلال حجز موعد من تطبيق صحتي (موعد حضوري لعيادات التطعيمات التنفسية)".