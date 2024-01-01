52.4 %من الموظفين يعالجون بواسطة التأمين الصحي

أ أ
بلغت نسبة الموظفين المستفيدين من التأمين الصحي الخاص
بالمملكة 52.4%.
نسبة المواطنين في التأمين الصحيوبلغت نسبة الموظفين السعوديين المستفيدين من التأمين
الصحي الخاص 35.5%.
اضافة اعلان
في حين بلغت نسبة غير السعوديين 67.1%، ما يظهر أن حوالي نصف الموظفين في المملكة لم يحصلوا على تأمين صحي خاص.
التغطيات الصحيةوكشفت بيانات حديثة لهيئة الإحصاء العامة أن التغطية
الحكومية من وزارة الصحة غطت 30.6% من التغطية الصحية للموظفين وبنسبة 41.1%
للسعوديين و21.4% لغير السعوديين.
في حين بلغت تغطية المستشفيات العسكرية والجامعية 6.7% بنسبة 13.4% للسعوديين و0.9% لغير السعوديين.
أما العلاج عن طريق الجمعيات الخيرية فبلغ 0.2% وبنسبة 0% للسعوديين و0.4% لغير السعوديين.
في حين يحصل حوالي 10.1% من الموظفين على التغطيات الصحية من خلال الدفع نقدًا وبنسبة 9.9% للموظفين السعوديين و10.2% لغير السعوديين.