"الخصيري" يكشف مفاجأة بشأن منتجات التخسيس وإنقاص الوزن

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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات،
أ.د.فهد الخضيري، عن مفاجأة بشأن منتجات التخسيس
وخفض الوزن.
مفاجأة بشأن منتجات التخسيس
وخفض الوزنوأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه علميًا وطبيًا
وصحيًا لا يوجد ما يسمى بحبوب تخفيف الوزن ولا قهوة تخسيس ولا شاي تخسيس.
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احذر هذه المنتجات المغشوشة بأدوية علاجيةوأكد أن هذه المنتجات التي يتم الدعاية لها بأنها منتجات
طبيعية لخفض الوزن، هي منتجات مغشوشة بأدوية علاجية تسبب فقط الإسهال، أوسد الشهية
بشكل مؤقت.
وبين أن هذه المنتجات "تلخبط" الجهاز الهضمي وقد تضر صحيًا اكثر من ذلك، وأنه بعد تركها ترجع السمنة أشد.