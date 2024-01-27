"الخصيري" يكشف مفاجأة بشأن منتجات التخسيس وإنقاص الوزن

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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري، عن مفاجأة بشأن منتجات التخسيس وخفض الوزن.





مفاجأة بشأن منتجات التخسيس وخفض الوزن اضافة اعلان



احذر هذه المنتجات المغشوشة بأدوية علاجية



ضرورة الحرص على التنويع والتوازن.



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه علميًا وطبيًا وصحيًا لا يوجد ما يسمى بحبوب تخفيف الوزن ولا قهوة تخسيس ولا شاي تخسيس.وأكد أن هذه المنتجات التي يتم الدعاية لها بأنها منتجات طبيعية لخفض الوزن، هي منتجات مغشوشة بأدوية علاجية تسبب فقط الإسهال، أوسد الشهية بشكل مؤقت.وبين أن هذه المنتجات "تلخبط" الجهاز الهضمي وقد تضر صحيًا اكثر من ذلك، وأنه بعد تركها ترجع السمنة أشد.وأشار إلى أن العلم والدراسات إذا تحدث عن منتج غذائي معين قد يحتوي على شيء من التحذير فإن الأمر يعتمد على الكمية، مبينًا ان زيادتها قد تعني الضرر وأنه كلما زادت الكمية كلما زاد الضرر، وكلما قلت كلما قلّ الضرر، مطالبًا بالحرص على التنويع والتوازن.