"الخضيري" يُحذر: النوم أقل من 7 ساعات خطر صحي

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حذر الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري من الخطورة الصحية للنوم أقل من 7 ساعات يوميًا.

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خطورة النوم أقل من 7 ساعات يوميًا



تحذير لقائدي السيارات من قلة النوم



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه عندما يقل النوم عن ٧ ساعات قد يحدث ضرر صحي ونقص في الحيوية والنشاط.وأضاف أنه عندما ينقص النوم عن ٦ ساعات باليوم قد يحدث قلق وتوتر وعصبية ونقص في التركيز وعند الذين ينامون فقط ٥ ساعات او ٤ او اقل باليوم.وبين أنه قد يتضرر المخ والجهاز العصبي وقد تقل المناعة أيضًا بسب قلة النوم، مع تضرر الجهاز العصبي. والكلى واختلال ضغط الدم ومشاكل صحية اكثر.وقد يسبب لمن يقود سيارته بدون نوم كافي: حوادث السيارات وغيرها وكوارث "ولغيرهم" اكتئاب وسمنة.وأشار إلى أن من يحتج بالآية "كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون" أن هذه المعلومات الطبية لا تعارض ولا تنفي ذلك بل تدعمه، وأن السلف كانوا يقومون الثلث الأخير من الليل لانهم ينامون بعد صلاة العشاء مباشرة ويشبعون من النوم قبل بزوغ الفجر بساعتين أو ثلاثة.