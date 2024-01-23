إذا كنت جائعًا لا تبدأ بها.. "الخضيري" يُحذر من خطورة هذه الأطعمة

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حذر الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري من خظورة تناول بعض الأطعمة على الصحة العامة.





"الخضيري" يُحذر من خطورة هذه الأطعمة اضافة اعلان



ضرورة البدء بتناول هذه الأطعمة



مشاكل الجهاز الهضمي



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن بعض الأطعمة تسبب سبب سرعة الأيض وسرعة رفع السكر مثل:- التمر- المعجنات- الحلويات- العصائر- السكريات- الخبز الأبيض- المشروبات الغازيةوأضاف أنه في حالة إذا كان الشخص جائعًا فلا يبدأ بتناول ما سبق من أطعمة، بل يبدا بالخضار أو الورقيات أو السلطة وإذا اضطر للتمر فليغمسه بالطحينة لتخفيف سرعة ارتفاع السكر، لأن هناك أطعمة سريعة ترفع السكر، مثل الخبز او التمر او عصير.وشدد على ضرورة البدء بتناول أطعمة أقل رفعًا سريعًا للسكر؛ مثل السلطة والخيار والخضار والاجبان واللحوم والبروتينات أو أي طعام قليل السكريات عالي الألياف والبروتين.وأشار إلى أن بعض مشاكل الجهاز الهضمي تحدث:1 - قلة شرب الماء.2 - المبالغة بالكميات، "التخمة".3 - قلة تناول الخضار والفاكهة والورقيات والألياف الغذائية المناسبة.4 - خلط أنواع من الاكل لا تتوافق وتتضاد، مثل الحليب إذا تناوله مع الليمون أو مع البصل.5 - طريقة الطهي الخاطئة.؛ حرق الأطعمة أو قليها بالزيوت إلى أن تتشبع وتتغير طبيعتها، او طريقة تحضيرها.6 - ترك الفضلات في القولون فترة طويلة وتأجيل التخلص منها بدعوى الانشغال او عدم وجود دورة المياه المناسبة.7 – العادات السلبية كالتدخين وغيره، فهو يسبب اضطراب القولون والهضم. وبالتالي تضطرب المعدة والأمعاء والقولون وتحدث اضطرابات الجهاز العصبي المحيط بها وانزيمات الهضم فيحدث تخمّر سيء وانتفاخات وغازات.