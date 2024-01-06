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كيف تعالج تورم العينين منزليا؟

تورم العين
تورم العين
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تتعرض العين للانتفاخ بسبب أمور عديدة، حيث يطال الانتفاخ والتورم الحاصل ليصل إلى جفون العين، أو قد يقتصر الأمر على منطقة أسفل العين.

موقع "ويب طب" نشر عدة طرق لعلاج انتفاخ العين منزليا، وتسريع شفائها ومن أهمها:اضافة اعلان

علاج تورم العين منزليا:


1-علاج الحساسية: يعد علاج الحساسية من أبرز طرق علاج انتفاخ العين منزليًا، لذلك يُنصح بعلاج الحساسية عبر أخذ الأدوية المناسبة، والتي يصفها الطبيب لعلاج انتفاخ العيون المتعلق بها.

2-  استخدام كمادات باردة: يمكن التخفيف من انتفاخ العين عبر استخدام كمادات باردة أو قطعة قماش مبللة بماء بارد ووضعها على جفون العين المغلقة حوالي 10 دقائق.

3- النوم لفترات كافية: يساعد النوم لمدة 8 ساعات متواصلة يوميًا على التخفيف من انتفاخ العين، ولا يقتصر الأمر على مدة النوم الزمنية، بل على جودته ووضعيته أيضًا.

4- شرب كمية كافية من الماء: قد يكون سبب تورم وانتفاخ العيون هو نقص السوائل في الجسم والجفاف، لذا احرص على شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم.

5- تجنب الكحول: قم بالإقلاع عن المشروبات الكحولية تمامًا، لأنها تساهم في الإصابة بالجفاف، وهذا أبرز طرق علاج انتفاخ العين منزليًا.

6- تناول البوتاسيوم: يساعد البوتاسيوم على التقليل من احتباس السوائل في الجسم، لذلك يساعد تناول كميات كافية من البوتاسيوم يوميًا سواء من الغذاء، أو من المكملات الغذائية على علاج انتفاخ العين.
ومن مصادر البوتاسيوم الطبيعية الموز، البقوليات، اللبن الزبادي والخضار الخضراء.

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