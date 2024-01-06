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هل تختلف السعرات الحرارية مع تغيير طريقة الطهي؟ "الخضيري" يوضح

د. فهد الخضيري
فهد الخضيري
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري، أن السعرات الحرارية في الأكلات الشعبية والحلويات، قد تختلف مع تغيير طريقة الطهي والإضافات على الأطعمة.اضافة اعلان

هل تختلف السعرات الحرارية مع تغيير طريقة الطهي؟

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن المقدار يفرق كثيرً إذا كان بالسمن يزيد، واذا زيت نباتي أو زيت زيتون فيقل.


جدول تقريبي للسعرات الحرارية

واضاف أنه من خلال جدول تقريبي للسعرات الحرارية، فإن متوسط الاحتياج اليومي للبالغين من السعرات الحرارية هو بين 2000- 2500 سعرة, تقل أو تزيد حسب النشاط اليومي والجهد والعمر والوزن.
واشار إلى أن الكولاجين الموجود في الأطعمة أفضل وأغنى من الكولاجين الجاهز"البودرة"، وأغنى مما في ثنايا عظام البقر.

ولفت إلى أن الكولاجين تجده في الفاصوليا بأنواعها والفول والعدس والبقوليات والبرتقال وكل الأطعمة البروتينية، لان الجسم يصنع الكولاجين من البروتينات في الغذاء عبر نظام تحوّل رائع ومن الأحماض الأمينية.


جهازك الهضمي ثم التنفسي ثم العظمي الأنسجة الصلبة ثم الرخو ويملأها ٧ لتر دم تدور في جسمك ٣٧ مرة باليوم لنقل الأوكسجين وتخليص جسمك من السموم والفضلات ب٧ طرق فسيولوجية.
الكلى تنقي دمك عشرات المرات خلال ٢٤ساعة. وتخرج السموم عبر: البول والفضلات وفي انفسكم افلا تبصرون).

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