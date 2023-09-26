الحزام الناري .. الصحة تحذر من 3 عوامل تؤدي لظهوره

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نشرت وزارة الصحة إنفوجرافا عن "الحزام الناري" وتعريفه، وذلك بسبب كثرة الإصابات المرتبطة به.





الحزام الناري:

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الحزام الناري حول العين



هل تعرف أن فيروس الحزام الناري يكمن في أكثر من 90% من البالغين فوق عمر الخمسين ممن لم يتلقوا سابقًا لقاح فيروس الجدري المائي؟ pic.twitter.com/xie0GJcNHc September 26, 2023

وقالت الوزارة إن الحزام الناري عبارة عن عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجــدري المائي بعد الإصابة به سابقا، حيث إن الفيروس يظل كامنا فـ ي النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغوأوضحت أن نشاط الفيروس قد يعود عند التعرض لعوامل تضعف الجهاز المناعي وتعيد نشاط الفيروس.مثل:1- التقدم في العمر.2- الأمراض المزمنة.3- الأمراض المناعية.وأضافت:"يكمن الفيروس في أكثر من 90% من البالغين فوق عمر الخمسين، ويُصاب واحد من كل ثلاثة بالحزام الناري خلال حياته".بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يظهر الحزام الناري في العين وحولها. يشار إلى هذا باسم الهربس النطاقي العيني. قد يظهر طفح جلدي على الجفون والجبهة. أعراض الطفح حول العين: حرق أو خفقان في العين، احمرار وتمزق، تورم وعدم وضوح الرؤية.بعد اختفاء الطفح الجلدي، قد لا يزال لديك ألم في العين بسبب تلف الأعصاب، لكن، يتحسن الألم في النهاية بالنسبة لمعظم الناس.بدون علاج، يمكن أن تؤدي القوباء المنطقية في العين إلى مشاكل خطيرة، بما في ذلك فقدان الرؤية على المدى الطويل والتندب الدائم بسبب تورم القرنية.