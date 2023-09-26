الحزام الناري .. الصحة تحذر من 3 عوامل تؤدي لظهوره

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نشرت وزارة الصحة إنفوجرافا عن "الحزام الناري" وتعريفه، وذلك بسبب كثرة الإصابات المرتبطة به.
الحزام الناري:
وقالت الوزارة إن الحزام الناري عبارة عن عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجــدري المائي بعد الإصابة به سابقا، حيث إن الفيروس يظل كامنا فـ ي النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ
وأوضحت أن نشاط الفيروس قد يعود عند التعرض لعوامل تضعف الجهاز المناعي وتعيد نشاط الفيروس.
مثل:
1- التقدم في العمر.
2- الأمراض المزمنة.
3- الأمراض المناعية.
وأضافت:"يكمن الفيروس في أكثر من 90% من البالغين فوق عمر الخمسين، ويُصاب واحد من كل ثلاثة بالحزام الناري خلال حياته".
الحزام الناري حول العينبالنسبة لبعض الأشخاص، قد يظهر الحزام الناري في العين وحولها. يشار إلى هذا باسم الهربس النطاقي العيني. قد يظهر طفح جلدي على الجفون والجبهة. أعراض الطفح حول العين: حرق أو خفقان في العين، احمرار وتمزق، تورم وعدم وضوح الرؤية.
بعد اختفاء الطفح الجلدي، قد لا يزال لديك ألم في العين بسبب تلف الأعصاب، لكن، يتحسن الألم في النهاية بالنسبة لمعظم الناس.
بدون علاج، يمكن أن تؤدي القوباء المنطقية في العين إلى مشاكل خطيرة، بما في ذلك فقدان الرؤية على المدى الطويل والتندب الدائم بسبب تورم القرنية.
هل تعرف أن فيروس الحزام الناري يكمن في أكثر من 90% من البالغين فوق عمر الخمسين ممن لم يتلقوا سابقًا لقاح فيروس الجدري المائي؟ pic.twitter.com/xie0GJcNHc— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) September 26, 2023