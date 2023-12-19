الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الجوع الليلي في الشتاء.. 8 خطوات للتغلب عليه

الجوع في الشتاء
الجوع في الشتاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تدفع برودة الجو الكثير من الأشخاص إلى الأكل كثيرًا في فترة الليل خلال فصل الشتاء، وربما يتناول البعض الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، للشعور بالدفء، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.اضافة اعلان
وتنصح الدكتورة نورهان قنديل، اختصاصية التغذية العلاجية، من يتعرضون لهذه الحالة إلى الالتزام بهذه النصائح للتخلص من الجوع الليلي في الشتاء، وفقًا لـ"الكونسلتو".

نصائح للتغلب على الجوع الليلي في الشتاء

- تناول الثلاث وجبات الرئيسة بانتظام في مواعيدها، خاصةً وجبة الإفطار.
- تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في جميع الوجبات اليومية، بشرط أن تحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون، مثل الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء.
- لا مانع من تناول الدهون، ولكن يراعى أن تكون من النوع الصحي، كالمتوفرة في المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو وجوز الهند.
- الابتعاد عن المشروبات السكرية، سواء الباردة، مثل المشروبات الغازية أو الساخنة، مثل الشاي المحلى بالسكر.
- التوقف عن تناول منتجات الألبان ومصادر الجلوتين الطبيعية، خاصةً في حالة المعاناة من حساسية البروتين.
- تخفيف التوتر، عن طريق ممارسة تمارين التأمل، أو التنفس العميق.
- المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يوميًا.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم، للحفاظ على توازن مستويات هرموني الجريلين والببتيد.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

لماذا تتراجع عن العطس في اللحظة الأخيرة؟. إليك السبب وحيلة لن تصدقها

تحذير من المخاطر المحتملة عند الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة في الشتاء

هذه المشروبات تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

"إعصار فيروسي".. متحور جديد لكورونا يضرب الولايات المتحدة

تفاصيل الروتين الصباحي لأسعد الناس في العالم.. كيف تطبقه في حياتك؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنزيل 4:10 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

هل زبدة الفول السوداني ضارة ومسرطنة؟ "الخضيري" يكشف مفاجأة

المشي 4:50 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

يحمي من القاتل الصامت.. فوائد المشي السريع على الجسم والصحة

المشروبات الغازية 9:53 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

التخلص من المشروبات الغازية يضيف 10 سنوات إلى عمرك

F3l4Ze_XgAAwYie 12:24 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تعرف على فوائد المكسرات لمرضى السكري

اقرأ أيضا

نوبات الذعر الليلي
6:08 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

نوبات الذعر الليلية.. الأسباب والأعراض والعلاج

WhatsApp Image 2023-12-17 at 10.21.10 PM
11:26 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

أبرزها "ضعف الخصوبة".. مخاطر البلاستيك في الوجبات والمشروبات الساخنة

الاسماك
7:14 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

تحذير من هذه العلامة .. تكشف عن إصابة الأسماك بمرض خطير

علاج الضغط
6:56 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

استشاري يوضح تأثير العارض النفسي على الإصابة بمرض الضغط

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

إضافة مولود في حساب المواطن
5:28 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن خطوات إضافة مولود جديد للبرنامج

كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة
4:49 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الضباب يهدد الأطفال.. كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة؟

الحظر على واتساب
4:31 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

7 علامات لم تكن تعرفها تخبرك أن أحدهم قام بحظرك على واتساب

-الجوازات ..
3:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن التأخير في تجديد إقامة السائق

حساب المواطن
2:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن.. خطوات الاستعلام عن أهلية الدفعة 74 وشروط الحصول على الدعم

مواقيت الصلاة
1:16 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الثلاثاء 6 جمادى الآخرة.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة