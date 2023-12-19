الجوع الليلي في الشتاء.. 8 خطوات للتغلب عليه

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تدفع برودة الجو الكثير من الأشخاص إلى الأكل كثيرًا في فترة الليل خلال فصل الشتاء، وربما يتناول البعض الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، للشعور بالدفء، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. اضافة اعلان

وتنصح الدكتورة نورهان قنديل، اختصاصية التغذية العلاجية، من يتعرضون لهذه الحالة إلى الالتزام بهذه النصائح للتخلص من الجوع الليلي في الشتاء، وفقًا لـ"الكونسلتو".





نصائح للتغلب على الجوع الليلي في الشتاء



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- تناول الثلاث وجبات الرئيسة بانتظام في مواعيدها، خاصةً وجبة الإفطار.- تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في جميع الوجبات اليومية، بشرط أن تحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون، مثل الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء.- لا مانع من تناول الدهون، ولكن يراعى أن تكون من النوع الصحي، كالمتوفرة في المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو وجوز الهند.- الابتعاد عن المشروبات السكرية، سواء الباردة، مثل المشروبات الغازية أو الساخنة، مثل الشاي المحلى بالسكر.- التوقف عن تناول منتجات الألبان ومصادر الجلوتين الطبيعية، خاصةً في حالة المعاناة من حساسية البروتين.- تخفيف التوتر، عن طريق ممارسة تمارين التأمل، أو التنفس العميق.- المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يوميًا.- الحصول على قسط كافٍ من النوم، للحفاظ على توازن مستويات هرموني الجريلين والببتيد.