الجوع الليلي في الشتاء.. 8 خطوات للتغلب عليه

تدفع برودة الجو الكثير من الأشخاص إلى الأكل كثيرًا في
فترة الليل خلال فصل الشتاء، وربما يتناول البعض الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية،
للشعور بالدفء، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
وتنصح الدكتورة نورهان قنديل، اختصاصية التغذية العلاجية، من يتعرضون لهذه الحالة إلى الالتزام بهذه النصائح للتخلص من الجوع الليلي في الشتاء، وفقًا لـ"الكونسلتو".
نصائح للتغلب على الجوع الليلي في الشتاء
- تناول الثلاث وجبات الرئيسة بانتظام في مواعيدها،
خاصةً وجبة الإفطار.
- تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في جميع الوجبات اليومية، بشرط أن تحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون، مثل الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء.
- لا مانع من تناول الدهون، ولكن يراعى أن تكون من النوع الصحي، كالمتوفرة في المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو وجوز الهند.
- الابتعاد عن المشروبات السكرية، سواء الباردة، مثل المشروبات الغازية أو الساخنة، مثل الشاي المحلى بالسكر.
- التوقف عن تناول منتجات الألبان ومصادر الجلوتين الطبيعية، خاصةً في حالة المعاناة من حساسية البروتين.
- تخفيف التوتر، عن طريق ممارسة تمارين التأمل، أو التنفس العميق.
- المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يوميًا.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم، للحفاظ على توازن مستويات هرموني الجريلين والببتيد.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)