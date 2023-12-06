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هل زبدة الفول السوداني ضارة ومسرطنة؟ "الخضيري" يكشف مفاجأة

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زبدة الفول السودان
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري عن مفاجأة بشأن سرطنة زبدة الفول السودان.

زبدة الفول السوداني غير مسرطنةاضافة اعلان

وأوح على حسابه في منصة "إكس"، أنه من الاشاعات الكاذبة التي لا تستند على دليل علمي ولا بيان رسمي ما أشيع بأن زبدة الفول السوداني ضارة ومسرطنة.
 وأضاف أن ما أشيع بأن زبدة الفول السوداني يتم تعبئتها بعلب بلاستيك وهي حارة وهذا ضرر، كل هذا الكلام غير صحيح وغير مُثبت علميًا ولا يوجد له مصادر علمية ولا بيان رسمي لا من هيئة الغذاء والدواء، ولا جهة علمية.
 وأوصى الخضيري بأن كل ما أشيع في هذا الموضوع مجرد إشاعات مطالبًا بعدم سماع أو تصديق هذه الإشاعات، وأن لا يتلقوا أي معلومات طبية إلا من مصادرها الرسمية.

تناول الشاي مع المكسرات

وأشار أيضًا، إلى أنه من الاشاعات الكاذبة أن تناول الشاي مع المكسرات أوالكبدة أوالزبيب الاسود يمتص الحديد الموجود فيها وهذا غير صحيح.
وأكد أنه لا يوجد امتصاص ولا تدمير للحديد إلا لمن لديه بالأصل مرض فقر دم حاد او لديه مشكلة بالهيموفلوبين فقط، "لكن السليم والناس العاديين لا يتكسر عندهم الحديد من كوب شاي".

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