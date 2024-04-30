كتل الثدي ليست جميعها سرطانية.. كيف تكتشفين الحميدة من الخبيثة؟

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سرطان الثدي هو أحد أنواع السرطان، والذي يبدأ على هيئة نمو للخلايا في نسيج الثدي.

وعلى خلاف ما قد تعتقد العديد من النساء، بأن سرطان الثدي يظهر على هيئة كتلة، فإنه يمكن أن يسبب أعراضًا١ أخرى، مثل التنقير أو الطفح الجلدي على الثدي، أو إفرازات الحلمة أو تغيير في حجم وشكل الثدي، كما يوضح ليستر بار. جراح سرطان الثدي في مستشفى كريستي في مانشستر ببريطانيا، ومؤسس ورئيس جمعية الوقاية من سرطان الثدي الخيرية.

وقال بار: "إن وجود ورم وحده قد لا يكون سرطانًا. إذا جاءت عشر نساء إلى عيادة الثدي مصابات بورم، فمن المرجح أن يكون سبب تسع نساء شيء آخر غير المرض".

وأوصى أي امرأة تجد كتلة في ثديها أن تطلب العناية الطبية إذا استمرت حتى ما بعد أسبوعين (أو قبل ذلك، إذا كنت قلقة).

وتتيح عمليات الفحص الحديثة عادةً تحديد ما إذا كانت الكتلة في الثدي سرطانًا يهدد الحياة أو كيسًا غير ضار، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".





كتل الثدي المختلفة



كتلة صلبة بعد الإصابة، وربما مع كدمات



كتلة اسفنجية مؤلمة تظهر فجأة



كتلة ناعمة لا يزيد عرضها عن 5-6 سم



كتلة ساخنة ومؤلمة عند الرضاعة الطبيعية



كتلة بيضاوية متحركة



كتلة صغيرة متحركة



كتلة صلبة مستديرة متحركة



كتلة صغيرة تحت الحلمة



وشرح الدكتور بار، الكتل الأخرى الموجودة في الثدي، وتشمل:السبب المحتمل: الدهون المتصلبة.إذا تعرضت لضربة في منطقة الصدر — على سبيل المثال، بسبب شد حزام الأمان، أو ضربة على المنطقة — فقد يؤدي ذلك إلى تورم يُعرف باسم نخر الدهون، أو تصلب الدهون، خاصة إذا كانت هناك أيضًا كدمات.ومع تراجع التورم الناتج عن الكدمات، تصبح الأنسجة الدهنية الأساسية صلبة وتشكل كتلة يبلغ قطرها عادة حوالي 2-3 سم، وقد تكون مؤلمة في بعض الأحيان.العلاج: يمكن أن يبدو نخر الدهون مثل السرطان عند تصوير الثدي بالأشعة السينية، لذلك عادة ما يتم الحصول على عينة من الأنسجة من الكتلة المشتبه فيها.وقال رئيس جمعية الوقاية من سرطان الثدي الخيرية: "ومع ذلك، بمجرد التأكد من نخر الدهون، ليست هناك حاجة لمزيد من العلاج. يمكن ترك الكتلة بأمان لأنها سوف تختفي تدريجيًا - على الرغم من أن الأمر قد يستغرق شهورًا حتى تستقر بالكامل".السبب المحتمل: كيس في الثدي.هي عبارة عن جيوب طرية مليئة بالسوائل — مع ميل الجلد المحيط إلى اللون الأحمر قليلًا — وقد يظهر الكيس فجأة بين عشية وضحاها.وهذه الحالة هي الأكثر شيوعًا عند النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 60 عامًا، ويُعتقد أنها ناجمة عن تغير مستويات الهرمونات.وعند الأمهات المرضعات، يمكن أن يحدث شكل آخر من هذا النوع من النتوءات، والتي تكون مليئة بالحليب بدلاً من أن تكون مليئة بالسوائل، وهذا ما يسمى كيس الحليب أو قيلة اللبنية.العلاج: أوضح الدكتور بار أن هذه مسألة اختيار، إذ "يمكن تصريف السائل بإبرة صغيرة، لكن بعض المرضى يفضلون عدم القيام بذلك، ربما لأنهم لا يحبون الإبر".وأضاف أنه إذا تركت الكتلة الأسفنجية، فإن حوالي ثلث الأكياس ستصبح أصغر، والثلث سيبقى بنفس الحجم، والثلث سوف يكبر على مدى بضعة أشهر.وتكون الأكياس أقل شيوعًا عند النساء فوق سن 70 عامًا. وإذا ظهرت في هذا العمر، يتم إخضاع السائل للفحص.يوضح الدكتور بار: "في بعض الأحيان، يمكن للكيس في هذه الفئة العمرية أن يخفي سرطانًا صغيرًا ينتج السائل".السبب المحتمل: ورم عابي.وهو نمو حميد لجميع أنواع أنسجة الثدي الطبيعية التي نمت بطريقة غير منظمة (مقارنة بالسرطان، وهو فرط نمو الخلايا غير الطبيعية). وتبدو وكأنها أنسجة الثدي الطبيعية.وهذه الكتل، التي يمكن أن تحدث في أي مكان في الجسم، يمكن أن تكون وراثية. والسبب الدقيق غير معروف.العلاج: يقول الدكتور بار: "ليست هناك حاجة لفعل أي شيء، إلا إذا أصبح الورم كبيرًا جدًا ومؤلمًا - وفي هذه الحالة يمكن إزالته جراحيًا".السبب المحتمل: خراج الثدي.عندما يرضع الطفل، يمكن للبكتيريا من الفم أن تصل إلى أنسجة الثدي وتسبب العدوى. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور خراج —جيب صغير مملوء بالقيح قد يصل حجمه إلى 5-10 سم.العلاج: قد يتم حقن القيح باستخدام إبرة بعد تخدير المنطقة بمخدر موضعي، بالإضافة إلى الحصول على جرعة من المضادات الحيوية.وقال الدكتور بار: "يميل الخراج إلى التكرار بعد بضعة أيام، لذلك قد تحتاج إلى تكرار العملية عدة مرات قبل أن يختفي. ومع ذلك، فإن الرضاعة الطبيعية لها أيضًا تأثير وقائي ضد السرطان".السبب المحتمل: ورم غدي ليفي.هو أكثر شيوعًا عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 30 عامًا، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل الحياة، ويتشكل الورم الغدي الليفي عندما تتجمع الغدد السليمة وأنسجة الثدي الضامة معًا. ويؤدي هذا إلى ظهور كتلة يبلغ عرضها حوالي 1-2 سم، والتي يمكن أن تتحرك داخل منطقة صغيرة في الثدي.عندما تحدث في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينيات من العمر، يمكن أن تتطور هذه الكتل إلى ورم غدي ليفي "عملاق"، قد يصل حجمه إلى 8-12 سم أو أكثر.ولا يوجد سبب واضح للورم الغدي الليفي، على الرغم من أنه قد يكون لدى بعض النساء ما يسمى بأنسجة الثدي "الحساسة"، والتي تتفاعل مع التغيرات في مستويات الهرمونات، وهذا قد يؤدي إلى نمو الأورام الغدية الليفية.وأوضح الدكتور بار: "في بعض المرضى، يمكن أن تنمو بشكل كبير جدًا".العلاج: "لا تزيد الأورام الليفية من خطرالإصابة بالسرطان، لذا فإننا نميل إلى تركها بمفردها، على الرغم من أننا سنقوم بإزالتها جراحيًا إذا كانت كبيرة جدًا أو إذا بدأت في النمو".السبب المحتمل: الورم الشحمي.يحدث هذا عندما تتجمع الخلايا الدهنية معًا تحت الجلد. السبب غير معروف، ولا علاقة له بالوزن، ولكن يمكن أن يكون وراثيًا في العائلات.يمكن العثور على هذه الكتل غير المؤلمة، والتي تكون ناعمة واسفنجية، في جميع أنحاء الجسم، باستثناء راحتي اليدين وأخمص القدمين (لأنه لا يوجد دهون في هذه المناطق).العلاج: قد تبقى أورام شحمية صغيرة بحجم 1-2 سم، لأنها غير ضارة. قد تتم إزالة الأجزاء الأكبر حجمًا، لأنها إذا أصبحت أكبر (يمكن أن تنمو إلى حوالي 18 سم) فإنها يمكن أن تضغط على الهياكل الأخرى المحيطة وتسبب عدم الراحة أو الألم. يتم ذلك دائمًا تحت التخدير الموضعي.السبب المحتمل: ورم فيلوديس.تشبه الأورام الغدية الليفية، ولكنها أكثر ندرة، وتميل إلى النمو بشكل أكبر - إلى 2-5 سم في المتوسط. وهي مكونة من الأنسجة الغدية والضامة للثدي، مما يساعد على دعم الثدي وإعطائه الشكل. وهي نادرة ويمكن أن تحدث في أي مكان على الثدي.يقول الدكتور بار: "إن الغالبية العظمى من هذه الأنواع من الكتل غير ضارة (حميدة)، ولكن حوالي 10 في المئة منها يمكن أن تكون سرطانية - والمعروفة باسم الأورام الخبيثة".العلاج: عادة ما تتم إزالة الكتلة جراحيًا، ثم يتم اختبارها للتأكد من السرطان، حيث لا يمكن للخزعات الأساسية أن تحدد دائمًا ما إذا كان الورم سرطانيًا.السبب المحتمل: ورم حليمي في الثدي.تتكون من كتلة من الخلايا الغدية. تقع الغدد خلف الحلمة مباشرة وتنتج الحليب أثناء الرضاعة الطبيعية. وهي تبدو ناعمة ومستديرة، مثل الأورام الغدية الليفية، ولكنها ليست متحركة.وغالبًا ما يكون هناك إفرازات، والتي قد تكون واضحة أو حتى تحتوي على دم لا علاقة لها بالرضاعة الطبيعية على وجه التحديد. ويمكن أن تكون مؤلمة في بعض الأحيان.العلاج: ستكون هناك حاجة إلى إجراء خزعة أساسية لإثبات أنها حميدة – وإن كان ليس من السهل دائمًا معرفة ذلك. لكن الدكتور بار قال: "إذا كانت هناك أي علامة استفهام، فسيتم إزالتها جراحيًا".